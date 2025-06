Jacht z Gretą Thunberg płynie do Strefy Gazy. Minister obrony Izraela: nie przedostaniecie się

Greta Thunberg: nie możemy milczeć, gdy w Strefie Gazy mamy do czynienia z ludobójstwem Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r.

Do Strefy Gazy płynie grupa aktywistów w pomocą humanitarną. To reakcja na blokadę morską nałożoną przez Izrael.

Izraelski minister obrony zareagował na przedsięwzięcie aktywistów, zapowiadając, że nie przedostaną się do Gazy.

Izraelski minister obrony Israel Kac zapowiedział w niedzielę, że wojsko nie pozwoli, by zmierzający do Strefy Gazy jacht z 12 aktywistami na pokładzie, w tym Gretą Thunberg, dostał się w pobliże tego terytorium. Działacze chcą przełamać blokadę morską Strefy Gazy.

"Poleciłem wojsku, by jacht Madleen nie dotarł do Strefy Gazy. Zwracam się do antysemitki Grety i jej przyjaciół: powinniście zawrócić, bo nie przedostaniecie się do Gazy" - przekazał Kac w oświadczeniu.

Minister podkreślił, że Izrael nie pozwoli na przełamanie blokady morskiej Strefy Gazy, ponieważ jej pierwszym celem jest uniemożliwienie przekazywania broni Hamasowi - "morderczej organizacji terrorystycznej, która popełnia zbrodnie wojenne i przetrzymuje izraelskich zakładników".

Blokowanie pomocy humanitarnej "to przestępstwo"

- Bez względu na to, jak niebezpieczna jest ta misja, z całą pewnością nie jest tak groźna, jak milczenie całego świata w obliczu ludobójstwa - deklarowała Greta Thunberg na początku rejsu.

Zniszczenia w Dżabalija, Strefa Gazy Źródło: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

- Jesteśmy gotowi reagować przez przemocy. Nie mamy broni. Wieziemy żywność, produkty sanitarne, leki, czyli pomoc humanitarną. To, czego Izrael nie pozwala dostarczać do Strefy Gazy - mówiła podczas rejsu Greta Thunberg.

- Nie wolno blokować pomocy humanitarnej. To przestępstwo - podsumowała aktywistka.

Na pokładzie znany aktor i eurodeputowana

Oprócz szwedzkiej aktywistki żaglowcem Madleen płynie też m.in. znany z serialu "Gra o tron" irlandzki aktor Liam Cunningham i francuska eurodeputowana palestyńskiego pochodzenia Rima Hassan.

Rejs zorganizowała grupa Freedom Flotilla Coalition (FFC). Organizacja przekazała, że transportuje symboliczną ilość pomocy humanitarnej, ale głównym celem jest "bezpośrednia, pozbawiona przemocy akcja, wymierzona w prowadzone przez Izrael nielegalne oblężenie (Strefy Gazy - red.) i rosnącą liczbę zbrodni wojennych" popełnianych podczas trwającej wojny.

Łódź z aktywistami wypłynęła na początku czerwca z Katanii na Sycylii, w sobotę dotarła do Egiptu.

Różne organizacje pozarządowe od ponad 15 lat organizują konwoje morskie, których celem jest przełamanie izraelskiej blokady Strefy Gazy i dostarczenie do niej pomocy humanitarnej. Najbardziej znanym przykładem była Flotylla Wolności, która w 2010 r. została zaatakowana na wodach międzynarodowych przez wojska izraelskie. Zginęło dziewięciu aktywistów.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy Hamas najechał południe Izraela, zabijając około 1200 osób, a 251 porywając. Kilkudziesięciu zakładników wciąż pozostaje w rękach terrorystów. Według danych kontrolowanej przez Hamas administracji w wyniku izraelskiego odwetu zginęło dotychczas ponad 54,8 tys. Palestyńczyków.