W Strefie Gazy brakuje żywności

Kluczowe fakty: W Strefie Gazy od miesięcy brakuje żywności. Ciężko niedożywione jest tam już co piąte dziecko.

Lekarze bez Granic są jednym z podmiotów, które oskarżyły Izrael o celowe głodzenie ludności.

Koordynatorka humanitarna organizacji opowiada, jak wygląda codzienność mieszkających tam Palestyńczyków.

- Cztery tygodnie temu nie wyobrażałam sobie, że może być jeszcze gorzej. A jednak - mówi o sytuacji w Strefie Gazy Caroline Willemen, koordynatorka humanitarna Lekarzy bez Granic (MSF). Zwraca uwagę na trudności z dostępem do wody i pożywienia. Mówi też o regularnych atakach na centra dystrybucji pomocy. - To wybór między śmiercią z głodu a śmiercią od pocisków - opisuje sytuację Palestyńczyków w rozmowie z flamandzką telewizją VRT.

- Syn jednej z naszych pracownic wrócił (z takiego punktu - red.) z pustymi rękami , ale był wdzięczny losowi, że przeżył. Jej szwagier zginął. Widzimy czasem ciężarówki z mąką ze Światowego Programu Żywnościowego (WFP), wokół nich ludzie są zabijani przez izraelską armię - relacjonuje Willemen. Zgodnie z ustaleniami Organizacji Narodów Zjednoczonych tylko w ciągu dwóch miesięcy w pobliżu centrów dystrybucji żywności zginęło ponad 1000 osób.

Warunków "zbliżonych do głodu" doświadcza w Strefie Gazy nawet 25 procent mieszkańców. Źródło: Khames Alrefi/Abaca/PAP

Poważne niedożywienie dotyka już co piąte dziecko

Jak wskazują szacunki organizacji międzynarodowych, poważne niedożywienie dotyka już co piąte dziecko w Strefie Gazy. Warunków "zbliżonych do głodu" doświadcza tam nawet 25 procent mieszkańców. Mowa o około 500 tysiącach osób - podają przedstawiciele Światowego Programu Żywnościowego (WFP).

Zdaniem Caroline Willemen "dostęp do jedzenia praktycznie zanikł". Stacja VRT, z którą rozmawiała aktywistka, przypomina, że w Gazie formalnie nie ogłoszono jeszcze klęski głodu, ale - jak tłumaczy - powodem tego jest brak aktualnych danych z całego terytorium. Ostatnia analiza pochodzi z kwietnia.

W rozmowie z BBC mieszkańcy Strefy Gazy opisują kryzys głodu na tym terenie jako najgorszy, jaki pamiętają. Rodziny zmuszone są przetrwać, żywiąc się małymi porcjami soczewicy i słonej wody, podczas gdy ceny podstawowych artykułów spożywczych wzrosły tak bardzo, że nie stać na nie nawet tych, którzy otrzymują pomoc finansową z zagranicy. - Od dwóch dni nie jedliśmy nic poza odrobiną soczewicy - mówi Mohammad Mahmoud, ojciec czwórki dzieci. - Wsypujemy trochę soli kuchennej do szklanki wody i wypijamy, żeby uzupełnić elektrolity.

Pracownicy służby zdrowia opisują kryzys humanitarny jako coś, czego Strefa Gazy nie doświadczyła od dziesięcioleci. - Przychodzę do pracy głodny i zostawiam szóstkę moich dzieci, które również są głodne - mówi Osama Tawfiq, doświadczony pracownik działu zaopatrzenia w szpitalu Al-Shifa, największym w Strefie Gazy. - Nie ma jedzenia dla pacjentów. Dzieci umierają z głodu w szpitalu. Pracuję tu od 20 lat i nigdy w życiu nie widziałem, żeby ktoś umarł z głodu, aż do teraz.

Problemy z dostępnością dotyczą też wody i pomocy medycznej. - Wysokie temperatury i brak paliwa do stacji uzdatniania wody dramatycznie pogarszają sytuację. Ludzie żyją w namiotach przy temperaturach sięgających 35 stopni Celsjusza. My dostarczamy 270 metrów sześciennych wody dziennie (równowartość 270 tys. litrów, prawie 10 razy mniej niż mieści jeden basen olimpijski - red.). To kropla w morzu potrzeb - mówi Willemen. Koordynatorka humanitarna Lekarzy bez Granic dodaje, że do jej zespołu każdego dnia zgłasza się około 500 pacjentów. Z powodu braków w zasobach około 200 nie mogą pomóc. Sytuację określa jako "katastrofalną".

Lekarze bez Granic, dla których pracuje Willemen, są jedną z ponad 100 organizacji, które podpisały się pod listem otwartym oskarżającym Izrael o świadome głodzenie ludności. Praktyka ta jest zbrodnią wojenną.

Konflikt w Strefie Gazy

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy w ataku Hamasu na południe Izraela zginęło około 1200 osób, a 251 zostało porwanych. Według danych kontrolowanej przez Hamas administracji izraelski odwet pochłonął już życie około 58 tys. Palestyńczyków, głównie cywilów. Strefa Gazy jest zrujnowana.

Dwuletni palestyński chłopiec na rękach matki Źródło: PAP/EPA/HAITHAM IMAD