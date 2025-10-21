Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"System się załamał". Mieszkańcy Strefy Gazy wracają do domów, których już nie ma

Życie wraca do miasta Gaza
"Naszym celem jest dojść się do 600 ciężarówek dziennie"
Źródło: TVN24 BiS
W Gazie brakuje żywności, wody, mieszkań i opieki zdrowotnej - powiedział na antenie TVN24 BiS sekretarz generalny Caritas Jerozolima Anton Asfara. Zaapelował o to, aby społeczność międzynarodowa naciskała na utrzymanie zawieszenia ognia. Przypomniał też o złej sytuacji na Zachodnim Brzegu.

Chociaż w Strefie Gazy formalnie obowiązuje zawieszenie ognia, to wciąż dochodzi do wymiany ciosów między armią Izraela a terrorystami Hamasu. W niedzielę Izrael przeprowadził serię nalotów w odpowiedzi na ataki ze strony Hamasu i tymczasowo wstrzymał dostawy pomocy do enklawy.

Gościem TVN24 BiS był Anton Asfara, sekretarz generalny Caritas Jerozolima, jednej z kilkudziesięciu organizacji humanitarnych, które wezwały Izrael do zakończenia działań zbrojnych. - Po wstrzymaniu ognia naszym celem jest dojść do 600 ciężarówek dziennie, co nadal jeszcze się nie stało - zaznaczył.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pomoc humanitarna w Strefie Gazy
Pomoc humanitarna wstrzymana "do odwołania". Po atakach w Strefie Gazy
Wolontariusze Czerwonego Półksiężyca przygotowują pomoc humanitarną dla Strefy Gazy w Egipcie
Jest nowy 60-dniowy plan dla Gazy
Strefa Gazy. Krewni zabitych 17 października w izraelskim ataku na autobus
Jest rozejm, ale wciąż giną ludzie

Brakuje wody, mieszkań i opieki zdrowotnej

Anton Asfara podkreślił, że pomoc napływająca do Strefy Gazy jest wciąż niewystarczająca. - Potrzebujemy pełnego dostępu humanitarnego dla międzynarodowych organizacji pomocowych - dodał.

- Po ogłoszeniu zawieszenia broni część naszych ludzi powróciła do miasta Gaza, ale okazało się, że budynki, w których zamieszkiwali, zostały całkowicie zniszczone. (...) Cały system wodociągowy nie działa. Nie ma dostaw wody, nie ma systemu oczyszczania wody - przekazał sekretarz generalny. Wskutek zniszczeń wojennych wielu Palestyńczyków nie ma gdzie mieszkać, dlatego potrzebne są także namioty.

ZOBACZ TEŻ: Egzekucje na ulicach Gazy. Hamas walczy o kontrolę, armia USA reaguje

Caritas Jerozolima kładzie duży nacisk na dostęp do opieki zdrowotnej, ma w Strefie Gazy punkty medyczne i dostarcza lekarstwa. - System opieki zdrowotnej w Gazie załamał się. Mamy tylko jeden działający szpital, który pozostał - powiedział Asfara.

Zła sytuacja na Zachodnim Brzegu
Źródło: TVN24 BiS

Zła sytuacja ekonomiczna na Zachodnim Brzegu

Gość programu zaznaczył, że zawieszenie broni jest koniecznym pierwszym krokiem na drodze do pokoju. - Jest masa sierot w Gazie. Niestety, wszyscy potrzebują tam pomocy. Potrzebują tego, żeby ta pomoc w końcu dotarła do Gazy. Psychologicznie to są ludzie potwornie straumatyzowani - powiedział.

- Wzywamy całą społeczność międzynarodowej do przyjęcia odpowiedzialności za to, do wywarcia nacisku na interesariuszy do jak najszybszego zakończenia wojny raz na dobre. Ludzie Gazy są niesamowicie zmęczeni tą wojną. Oni potrzebują w końcu żyć normalnym życiem - mówił rozmówca.

CZYTAJ WIĘCEJ: Plan pokojowy Donalda Trumpa punkt po punkcie

Sekretarz generalny Caritas Jerozolima zwrócił też uwagę na złą sytuację na Zachodnim Brzegu. W tej drugiej palestyńskiej enklawie, w dużej mierze kontrolowanej przez izraelskie wojsko, panuje duże bezrobocie. - Jest tam koszmar. Jest tyle barier, tyle wszelkiego rodzaju posterunków i przeszkód na Zachodnim Brzegu, że my sami nie jesteśmy w stanie dojechać spokojnie, żeby zobaczyć, jak rozwijają się nasze projekty - mówił.

W Strefie Gazy w ciągu dwóch lat wojny zginęło ponad 68 tysięcy Palestyńczyków, a ponad 170 tysięcy zostało rannych - przekazało w sobotę kontrolowane przez Hamas ministerstwo zdrowia w Strefie Gazy.

Caritas Polska zbiera pieniądze na pomoc dla mieszkańców Strefy Gazy. Wszystkie informacje są dostępne na ich stronie internetowej.

Cała rozmowa z Antonem Asfarą, sekretarzem generalnym Caritas Jerozolima
Źródło: TVN24 BiS
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dziennikarz niezależny Ahmed Jihad Ibrahim Al-Arini w Strefie Gazy
Ciągła praca, głód i ataki. "Nigdy nie wahałem się ani jednego dnia”
Aleksandra Koszowska
Hamas wzywany do zaprzestania przemocy
Hamas rozstrzeliwuje ludzi na ulicach, armia USA reaguje
Bojownicy Hamasu witani w Gazie "jak bohaterowie"? Co to za film
FAŁSZBojownicy Hamasu witani w Gazie "jak bohaterowie"? Co to za film
Zuzanna Karczewska

Autorka/Autor: fil/kab

Źródło: TVN24 BiS

Źródło zdjęcia głównego: Mohammed Saber/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
CaritasJerozolimaStrefa GazyIzraelHamasBliski WschódAutonomia Palestyńska
Czytaj także:
imageTitle
"Huśtawka emocji, wyczerpanie psychiczne". Fręch mówi pas
EUROSPORT
GettyImages-2242410522sdsd
Barcelona z kolejnym golem. Koncert jednego piłkarza
NA ŻYWO
shutterstock_2249385239
Niepokojący trend w polskich firmach. Dotyczy wszystkich sektorów
BIZNES
Wolter został pogryziony przez agresywnego psa
Woltera pogryzł pies w typie amstaffa. Jest postrachem wolskich osiedli
Klaudia Kamieniarz
Tajemniczy obiekt na odludziu
Znaleźli zwęglony, tlący się złom. Może być częścią rakiety
METEO
imageTitle
Ważny ruch Bayernu. "Przywrócił radość z gry"
EUROSPORT
Auto Łotysza było zaparkowane na ulicy Marszałkowskiej. Tam pracowały służby
Próbował dostać się na dach wieżowca. Chce poddać się karze
WARSZAWA
Policja zatrzymała 36-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało w opuszczonym budynku. Nie wiedzą, kto to
Rzeszów
Zaginął 55-letni Grzegorz Samoder z Nowego Sącza
Przesłał rodzinie zdjęcie ze szczytu i zaginął. Trwają poszukiwania
Kraków
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Plan na zakończenie wojny. Media: Europa i Ukraina przygotowują 12 punktów
Świat
imageTitle
Przykra niespodzianka pod prysznicem. Arsenal przeprasza Atletico
EUROSPORT
Niepokojące statystyki dotyczące wypadków na hulajnogach (zdj. ilustracyjne)
"Mamy plagę, koszmar". Rośnie liczba wypadków na hulajnogach powodowanych przez dzieci
WARSZAWA
Zbigniew Bogucki
FAŁSZBogucki: kancelaria prezydenta "najbardziej oszczędna" i zatrudnia najmniej? Nie
Gabriela Sieczkowska
Galerie d'Apollon w Luwrze
Kradzież w Luwrze. Klejnoty nie były ubezpieczone
BIZNES
Uratowany pies
Pies wpadł do głębokiego, niezabezpieczonego szybu
Katowice
pociąg Polregio kolej
Prezes kolejowego giganta odwołany
BIZNES
imageTitle
Chaos wokół trenera Legii. "Chcielibyśmy wyjaśnić kilka kwestii"
EUROSPORT
Władimir Putin, Donald Trump
Spotkanie Trumpa z Putinem. Biały Dom zabrał głos
Świat
shutterstock_2541212473
Prawo do codziennej pracy zdalnej. Decyzja sądu
BIZNES
Wydry morskie kradną deski surfingowe
Wydry zabierają deski, władze ostrzegają
METEO
Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu
Nie tylko Luwr, wcześniej okradziono inne paryskie muzeum
Świat
imageTitle
"To szaleństwo, denerwowałem się bardziej niż na mistrzostwach świata"
EUROSPORT
ulica tlum ludzie przechodnie shutterstock_555163252
Kontrowersje w sprawie zmiany czasu. "Wśród stolic nie zmieniło się nic"
BIZNES
Prok. Anna Adamiak
Nirvana na konferencji prokuratury. "Pozdrawiam pana redaktora"
Polska
Mbeya Tanzania pociag shutterstock_2308146355
Kraj podwyższonego ryzyka. Polski bank daje środki
BIZNES
Zatrzymanie podejrzanego o napad
Bił kobietę młotkiem po dłoniach, by ukraść biżuterię. Wyrok
Olsztyn
imageTitle
Inauguracja alpejskiego Pucharu Świata bez utytułowanych narciarzy
EUROSPORT
Adam Glapiński
35 tysięcy pensji i milczenie w sprawie nazwisk
BIZNES
Pakunek z nielegalnym papierosami znaleziony w rejonie miejscowości Michałowo
Z Białorusi lecą balony z papierosami. Zatrzymano już 25 osób
Białystok
Doprowadzenie podejrzanego
Atak na biuro PO. 44-latek usłyszał dwa zarzuty
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica