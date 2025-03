Arabski plan odbudowy Strefy Gazy odrzucony przez USA. Trump woli swoją wizję "riwiery"

Członkowie Ligi Państw Arabskich we wtorek w Kairze zaaprobowali projekt strony egipskiej, zakładający trójstopniową rewitalizację Strefy Gazy w ciągu kolejnych pięciu lat. Pierwszy etap planu miałaby stanowić półroczna faza przygotowawcza, w trakcie której Gaza zostałaby oczyszczona z gruzów i niewybuchów. Na jej terenie miałyby też stanąć setki tysięcy domów tymczasowych. Podczas następnych dwóch etapów odbudowy – o długości 2 oraz 2,5 roku – powstać miałyby stałe osiedla mieszkalne, gospodarstwa rolne, strefy przemysłowe, porty rybackie i handlowe czy lotnisko. Łączny koszt realizacji projektu oszacowano na 53 miliardy dolarów (równowartość ok. 206 mld zł.).

USA odrzucają arabski plan wobec Strefy Gazy

USA nie zamierzają rezygnować z pomysłu amerykańskiego prezydenta - przekazał we wtorek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Brian Hughes. Odnosząc się do planu państw arabskich stwierdził, że "nie uwzględnia on realiów, czyli tego, że obecnie Strefa Gazy nie nadaje się do zamieszkania, a jej mieszkańcy nie mogą żyć po ludzku na terenie pokrytym gruzami i niewybuchami". Hughes dodał, że Stany Zjednoczone liczą na "dalsze rozmowy, które przyniosą pokój i stabilność regionowi".