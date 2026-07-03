Świat Stan wyjątkowy w Peru. Przez El Nino Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Skutki powodzi i osuwiska w Peru Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Dekret o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na 60 dni w 796 dystryktach w różnych częściach Peru opublikowano w czwartek w dzienniku urzędowym. W związku z nasilającym się wpływem El Nino konieczne są "pilne działania" - napisano.

Głównym powodem wprowadzenia stanu wyjątkowego są przechodzące przez kraj ulewne deszcze. Ulewy trwają w Peru praktycznie od początku roku. W lutym i w marcu wywołały w różnych regionach między innymi zagrażające ludziom lawiny błotne.

Wprowadzenie stanu wyjątkowego pozwoli regionalnym i lokalnym władzom na wprowadzanie nadzwyczajnych środków mających na celu ochronę ludności. Władze Peru podniosły niedawno ocenę spodziewanego zagrożenia związanego z El Nino z poziomu umiarkowanego na silny.

W 2023 roku powodzie i osunięcia ziemi, nasilone przez El Nino, doprowadziły w Peru do śmierci 99 osób.

Czym jest El Nino?

El Nino to anomalia pogodowa, która występuje na Oceanie Spokojnym. Pojawia się co kilka lat, gdy temperatura na powierzchni wody w strefie równikowej jest ponadprzeciętnie wysoka. Dzieje się to, gdy słabną pasaty, dzięki czemu ciepłe wody powierzchniowe zachodniego Pacyfiku przesuwają się na wschód.

To z kolei zmienia układy wiatrów i cyrkulację atmosferyczną, uruchamiając całą kaskadę ekstremalnych zdarzeń pogodowych, takich jak susze, powodzie i niespotykane upały, co wpływa na pogodę na całym świecie. Zmiana temperatury powierzchni oceanu ma wpływ na wzorce pogodowe na obszarze od Ameryki Północnej i Południowej, przez Azję Południowo-Wschodnią i Australię, aż po wschodnie wybrzeża Afryki.

Skutki El Nino na świecie Źródło zdjęcia: WMO