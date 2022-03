W Stambule zakończyła się kolejna runda negocjacji Ukrainy i Rosji. Na miejscu Roman Abramowicz

W Stambule zakończyły się negocjacje ukraińsko-rosyjskie - przekazała ambasada Ukrainy w Turcji. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział wcześniej, że głównym celem rozmów było porozumienie w sprawie zawieszenia broni. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wezwał do "jak najszybszego zawieszenia broni i zatrzymania tej tragedii".

Rozmowy w Stambule trwały około czterech godzin. Nie jest jasne - pisze Reuters - czy negocjacje będą kontynuowane w środę, jak pierwotnie zakładano. - Kluczową kwestią jest porozumienie w sprawie międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. To dzięki niemu można zakończyć wojnę. Druga sprawa, nie mniej ważna, to zawieszenie broni w celu rozwiązania wszystkich problemów humanitarnych - powiedział jeszcze przed spotkaniem Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy.

- Program minimum to kwestie humanitarne. Program maksimum to osiągnięcie porozumienia w sprawie zawieszenia broni - powiedział jeszcze przed rozpoczęciem rozmów szef ministerstwa spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. Podolak zamieścił na Twitterze zdjęcie "rozmowy na temat podstawowych warunków procesu negocjacyjnego". Na zdjęciu widać przewodniczących delegacji - Dawida Arachamię ze strony ukraińskiej i Władimira Medinskiego ze strony rosyjskiej.

Na zdjęciach z negocjacji widać też rosyjskiego oligarchę Romana Abramowicza. Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, potwierdził, że Abramowicz był obecny na spotkaniu, ale nie jest oficjalnym członkiem rosyjskiej delegacji.

Ławrow: spotkanie Putin-Zełenski byłoby bezproduktywne

Według wcześniejszych zapowiedzi, rozmowy w Turcji miały dotyczyć przerwy w działaniach wojennych, a projekty dokumentów mają nie zawierać trzech początkowych głównych żądań Rosji: "denazyfikacji", "demilitaryzacji" i ochrony prawnej języka rosyjskiego na Ukrainie - twierdzą źródła gazety "Financial Times".

W związku z tymi doniesieniami na rynkach pojawiła się pewna ulga, gdyż mogą to być pierwsze oznaki postępu w rozmowach pokojowych, choć jeśli chodzi o możliwość spotkania prezydentów Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego, to Kreml twierdzi, że nie ma tu postępu.

Ostatnio szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow powiedział, że jakiekolwiek spotkanie Putina z Zełenskim, aby wymienić opinie, byłoby teraz bezproduktywne. Według USA z kolei Putin nie wydaje się gotowy do kompromisów, a i ukraińscy politycy także umniejszają szanse na duży przełom w rozmowach.

Erdogan wzywa do "zatrzymania tej tragedii"

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan przed wtorkowymi rozmowami wyraził nadzieję, że negocjacje "będą owocne dla Ukrainy i Rosji". - Wzywam do jak najszybszego zawieszenia broni i zatrzymania tej tragedii - powiedział.

- Nadszedł czas na to, by negocjacje zaczęły przynosić konkretne rezultaty. Pragnę podkreślić, że zarówno prezydent (Władimir) Putin, jak też (Wołodymyr) Zełenski są przyjaciółmi Turcji. Dlatego liczę na to, że wtorkowe rozmowy będą krokiem w kierunku bezpośrednich rozmów prezydentów Rosji i Ukrainy. Jesteśmy gotowi, by zorganizować takie spotkanie - zadeklarował Erdogan.

Brytyjska minister o negocjacjach ukraińsko-rosyjskich

- Wiemy, że Putin nie myśli poważnie o rozmowach. On nadal chce tylko bombardować niewinnych ludzi na całej Ukrainie. Dlatego też musimy zrobić więcej, by przegrał i zmusić go do ponownego przemyślenia – powiedziała brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss.

- Musimy nie tylko powstrzymać Putina na Ukrainie, ale także spojrzeć w dłuższej perspektywie. Musimy zadbać o to, by przyszłe rozmowy nie zakończyły się zdradzeniem Ukrainy lub powtórzeniem błędów z przeszłości. Pamiętamy niełatwe porozumienie z 2014 roku, które nie zapewniło Ukrainie trwałego bezpieczeństwa. Putin po prostu wrócił po więcej - dodała.

Składając w Izbie Gmin sprawozdanie z działań podejmowanych przez Wielką Brytanię w sprawie Ukrainy, w tym w szczególności podczas czwartkowych szczytów NATO i G7, szefowa dyplomacji podkreśliła, że nie można pozwolić, by Putin okazał się wygranym tej agresji, a brytyjski rząd jest zdeterminowany, by reżim rosyjskiego prezydenta został pociągnięty do odpowiedzialności przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym.

- Sankcje zostały nałożone przez grupę G7 jednomyślnie i nie powinny zostać zniesione, dopóki Putin będzie kontynuował swoją wojnę i dopóki będzie miał wojska na Ukrainie. To nie wszystko. Musimy zadbać o to, aby Putin już nigdy nie mógł działać w tak agresywny sposób. Każde długoterminowe porozumienie musi zawierać wyraźny zapis o przywróceniu sankcji, który byłby automatycznie uruchamiany w przypadku jakiejkolwiek rosyjskiej agresji - oświadczyła Liz Truss.

