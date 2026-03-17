Świat

Mają nietypowy sposób, jak przygotować obywateli na niedobory paliwa

Kolejka po paliwo na stacji benzynowej w Kolombo na Sri Lance
Dawid Czopek o głównej przyczynie gwałtownego wzrostu cen ropy
Źródło: TVN24
Władze Sri Lanki chcą przygotować obywateli na możliwe niedobory paliwa związane z amerykańsko-izraelską wojną z Iranem. Każda środa ma być dniem wolnym od pracy w instytucjach publicznych. Kierowcy mają też obowiązek zarejestrować się w krajowym systemie paliwowym.

- Musimy przygotować się na najgorsze, ale mieć nadzieję na najlepsze - powiedział w poniedziałek prezydent Sri Lanki Anura Kumara Dissanayake na nadzwyczajnym spotkaniu z przedstawicielami władz, zapowiadając, że w ramach oszczędzania paliwa środa będzie dniem wolnym od pracy dla instytucji publicznych. Decyzja obejmuje m.in. szkoły i uczelnie, ale nie dotyczy szpitali i służb imigracyjnych. Początkowo rozważano ustanowienie piątku dniem wolnym od pracy, ale zrezygnowano z tego pomysłu, by nie zamykać urzędów państwowych na trzy dni z kolei.

Kierowcy mają też teraz obowiązek rejestrować się w krajowym systemie, który reguluje ilość paliwa, jaką mogą kupić. Jak informuje BBC, wywołało to niezadowolenie wśród niektórych Lankijczyków, którzy uważają, że tygodniowe normy - 15 litrów dla samochodów osobowych i pięć litrów dla motocykli - są zbyt niskie.

17.03.2026
Kolejka po paliwo na stacji benzynowej w Kolombo w Sri Lance, 17 marca 2026 r.
Źródło: PAP/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE
Kryzys energetyczny uderzył w cały region

Decyzja władz Sri Lanki ma związek z trwającą od 28 lutego wojną między USA i Izraelem a Iranem, która przyczyniła się do gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej na świecie i turbulencji na światowych rynkach energii. Kluczową rolę w tej sytuacji odgrywa irańska blokada cieśniny Ormuz, przez którą przed wybuchem wojny przepływała jedna piąta światowych dostaw ropy i skroplonego gazu ziemnego.

W ubiegłym roku to przez wąskie gardło w Zatoce Perskiej przechodziła lwia część całej liczby dostaw surowców energetycznych do krajów azjatyckich. Azja pozostaje największym importerem ropy na świecie.

Sposoby na oszczędzanie energii w wielu krajach

Kryzys energetyczny uderzył w cały region, wymuszając różne środki oszczędnościowe nie tylko w Sri Lance. Według portalu BBC mieszkańcy Tajlandii są zachęcani do zamiany garniturów na koszulki z krótkim rękawem, aby zmniejszyć konieczność korzystania z klimatyzacji. W Mjanmie prywatne pojazdy mogą jeździć co drugi dzień, w zależności od numeru rejestracyjnego. Bangladesz wprowadził planowane przerwy w dostawie prądu w całym kraju. Na Filipinach niektóre urzędy państwowe nakazały pracownikom pracę z domu co najmniej jeden dzień w tygodniu, a prezydent Ferdinand Marcos Jr. zakazał w sektorze publicznym podróży, które nie są niezbędne.

Niebo płonie, pętla się zaciska. "Pytanie, kto się pierwszy udusi"

Bartosz Żurawicz
To zmieni dynamikę na rynku. "Przez resztę tego roku"

BIZNES

Opracował Maciej Wacławik / az

Źródło: PAP, BBC, DM.lk

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE

