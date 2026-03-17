Dawid Czopek o głównej przyczynie gwałtownego wzrostu cen ropy

- Musimy przygotować się na najgorsze, ale mieć nadzieję na najlepsze - powiedział w poniedziałek prezydent Sri Lanki Anura Kumara Dissanayake na nadzwyczajnym spotkaniu z przedstawicielami władz, zapowiadając, że w ramach oszczędzania paliwa środa będzie dniem wolnym od pracy dla instytucji publicznych. Decyzja obejmuje m.in. szkoły i uczelnie, ale nie dotyczy szpitali i służb imigracyjnych. Początkowo rozważano ustanowienie piątku dniem wolnym od pracy, ale zrezygnowano z tego pomysłu, by nie zamykać urzędów państwowych na trzy dni z kolei.

Kierowcy mają też teraz obowiązek rejestrować się w krajowym systemie, który reguluje ilość paliwa, jaką mogą kupić. Jak informuje BBC, wywołało to niezadowolenie wśród niektórych Lankijczyków, którzy uważają, że tygodniowe normy - 15 litrów dla samochodów osobowych i pięć litrów dla motocykli - są zbyt niskie.

Kolejka po paliwo na stacji benzynowej w Kolombo w Sri Lance, 17 marca 2026 r. Źródło: PAP/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE

Kryzys energetyczny uderzył w cały region

Decyzja władz Sri Lanki ma związek z trwającą od 28 lutego wojną między USA i Izraelem a Iranem, która przyczyniła się do gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej na świecie i turbulencji na światowych rynkach energii. Kluczową rolę w tej sytuacji odgrywa irańska blokada cieśniny Ormuz, przez którą przed wybuchem wojny przepływała jedna piąta światowych dostaw ropy i skroplonego gazu ziemnego.

W ubiegłym roku to przez wąskie gardło w Zatoce Perskiej przechodziła lwia część całej liczby dostaw surowców energetycznych do krajów azjatyckich. Azja pozostaje największym importerem ropy na świecie.

Sposoby na oszczędzanie energii w wielu krajach

Kryzys energetyczny uderzył w cały region, wymuszając różne środki oszczędnościowe nie tylko w Sri Lance. Według portalu BBC mieszkańcy Tajlandii są zachęcani do zamiany garniturów na koszulki z krótkim rękawem, aby zmniejszyć konieczność korzystania z klimatyzacji. W Mjanmie prywatne pojazdy mogą jeździć co drugi dzień, w zależności od numeru rejestracyjnego. Bangladesz wprowadził planowane przerwy w dostawie prądu w całym kraju. Na Filipinach niektóre urzędy państwowe nakazały pracownikom pracę z domu co najmniej jeden dzień w tygodniu, a prezydent Ferdinand Marcos Jr. zakazał w sektorze publicznym podróży, które nie są niezbędne.

Opracował Maciej Wacławik / az