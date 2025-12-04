Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Świat

Kataklizm uwięził turystki na Sri Lance. Brakuje im wody i jedzenia

GettyImages-2248949821
Służby Sri Lanki ewakuują mieszkańców po powodzi
Źródło: Reuters
Dwie brytyjskie turystki po przejściu cyklonu Ditwah zostały odcięte od świata na Sri Lance. Osuwiska ziemi zniszczyły okoliczne drogi, co uwięziło kobiety w głębi wyspy bez dostępu wody i jedzenia.
Kluczowe fakty:
  • Cyklon Ditwah to najtragiczniejsza klęska żywiołowa na Sri Lance od tsunami w 2004 r.
  • Dwie Brytyjki zostały odcięte od świata, gdy okoliczne drogi zostały zalane.
  • Akcję ratunkową prowadzi wojsko, na pomoc czekają jednak setki tysięcy osób na całej wyspie.

W ubiegłym tygodniu cyklon Ditwah przyniósł w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej niezwykle silne monsunowe deszcze, które doprowadziły do katastrofalnych powodzi i osuwisk. Władze Sri Lanki poinformowały w środę, że liczba ofiar śmiertelnych cyklonu sięgnęła już 465. To najtragiczniejsza klęska żywiołowa na wyspie od tsunami w 2004 r.

Powódź przyszła nagle. "Jak tsunami"

Powódź przyszła nagle. "Jak tsunami"

METEO
Zginęło ponad 600 osób. Dziesiątki tysięcy czeka głód

Zginęło ponad 600 osób. Dziesiątki tysięcy czeka głód

METEO

Turystki uwięzione na wyspie

W tym czasie na Sri Lance znajdowało się wielu turystów, wśród nich pochodzące z Londynu 54-letnia Melanie Watters oraz jej przyjaciółka 55-letnia Janine Reid. 27 listopada jechały przez góry z miasta Kandy w środkowej części wyspy, gdy nagle droga przed nimi została zalana. Woda i błoto zmyły pojazdy z drogi - znajdujący się obok ich auta autobus spadł z krawędzi klifu, a ich samochód utknął w rowie. Warunki pogodowe były tak ciężkie, że kobiety razem z kierowcą musieli zostać na noc w aucie - relacjonowała "Guardianowi" córka jednej z turystek, Katie Beeching.

Następnego dnia Watters i Reid znalazły schronienie na pobliskiej plantacji herbaty, jednak mimo upłynięcia niemal tygodnia wciąż nie doczekały przyjścia pomocy. Pobliskie drogi pozostają nieprzejezdne, wiele z nich zapadło się na skutek osunięć ziemi, a Brytyjkom kończą się zapasy jedzenia, wody oraz paliwa. Jak relacjonowała we wtorek Breeching, kontakt z kobietami jest ograniczony. W czwartek wysłały jedynie wiadomości opisujące, że sytuacja jest "straszna, wszędzie są osuwiska, widziałyśmy autobus spadający z klifu".

"Modlimy się o siłę oraz ukojenie". Oświadczenie króla Karola

"Modlimy się o siłę oraz ukojenie". Oświadczenie króla Karola

METEO
Największa katastrofa w historii kraju

Największa katastrofa w historii kraju

METEO

Akcja ratunkowa na Sri Lance

Według relacjonującej sytuację córki jednej z uwięzionych Brytyjek, na miejscu już kilka dni temu miało pojawić się wojsko, jednak wciąż tam nie dotarło. Kobiety słyszą jedynie przelatujące w okolicy helikoptery. Akcje ratunkowe prowadzone przez wojsko w całej Sri Lance napotykają ogromne trudności. Wiele dróg jest nieprzejezdnych z powodu lawin błotnych, a mosty zostały zniszczone, co utrudnia dotarcie do odciętych od świata wiosek.

Powodzie na Sri Lance
Powodzie na Sri Lance
Źródło: PAP/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE

Pomimo poprawy pogody, w niektórych regionach ponad 233 tys. osób pozostaje bez dachu nad głową, znajdując schronienie w tymczasowych ośrodkach pomocy. W Kandy, drugim co do wielkości mieście na wyspie, mieszkańcy zmagają się także z brakiem dostępu do wody pitnej.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: mart//mm

Źródło: Guardian, PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Akila Jayawardena/NurPhoto via Getty Images

Sri LankaPowódźHuragany, tajfuny, cyklony
