Wspólniczka Epsteina odmówiła składania zeznań. Nagranie

Ghislaine Maxwell stawiła się w poniedziałek zdalnie przed Komisją Nadzoru Izby Reprezentantów USA. 64-latka odsiaduje obecnie 20-letni wyrok więzienia za pomaganie Jeffreyowi Epsteinowi, m.in. za handel nieletnimi w celach seksualnych. Jak poinformowali prawnicy Maxwell, kobieta odmówiła składania zeznań, powołując się na piątą poprawkę do amerykańskiej konstytucji.

- Chciałabym odpowiedzieć na państwa pytanie, jednak na podstawie porady prawnej z szacunkiem odmawiam odpowiedzi na to pytanie oraz wszelkie pytania z nim związane (...). Powołuję się na prawo do zachowania milczenia wynikające z piątej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych - mówiła Maxwell w czasie przesłuchania.

Prawnik: Maxwell złoży zeznania w zamian za ułaskawienie

Prawnik Maxwell, David Markus, wygłosił przed komisją oświadczenie, które opublikował też w serwisie X. Podkreślił w nim, że jeśli komisja i amerykańska opinia publiczna "naprawdę chcą usłyszeć prawdę o tym, co się wydarzyło", "istnieje prosta droga". "Pani Maxwell jest gotowa mówić w pełni i szczerze, jeśli prezydent Trump przyzna jej ułaskawienie" - oświadczył.

"Tylko ona może przedstawić pełny obraz wydarzeń. Niektórym może się nie spodobać to, usłyszą, ale liczy się prawda. Na przykład, zarówno prezydent Trump, jak i prezydent Clinton, są niewinni. Tylko pani Maxwell może wyjaśnić dlaczego, a opinia publiczna ma prawo do takiego wyjaśnienia" - zakończył.

Były prezydent USA Bill Clinton i jego żona, była sekretarz stanu Hillary Clinton zgodzili się złożyć zeznania przed komisją nadzoru w sprawie Epsteina. Dotychczas nie zostali oskarżeni przed sądem o żadne przestępstwo powiązane ze zmarłym finansistą.

Postawę Maxwell krytykują republikanie i demokraci. - To oczywiście bardzo rozczarowujące. Mieliśmy wiele pytań dotyczących przestępstw, jakie ona i Epstein popełnili, a także pytań o potencjalnych wspólników - powiedział dziennikarzom przewodniczący komisji, republikanin James Comer.

Członek komisji James Walkinshaw zwrócił z kolei uwagę na to, że Maxwell chce wykorzystać swoje przesłuchanie do ubiegania się o ułaskawienie. - Nie otrzymaliśmy żadnych merytorycznych odpowiedzi na zadane pytania, które posunęłyby nasze śledztwo naprzód. To, co otrzymaliśmy, to kolejny odcinek jej długotrwałej kampanii na rzecz ułaskawienia przez prezydenta Trumpa. A prezydent Trump mógłby zakończyć to już dziś, mógłby wykluczyć ułaskawienie Ghislaine Maxwell, tego potwora - stwierdził.

Maxwell w więzieniu

Maxwell w 2021 roku została uznana winną, a w 2022 roku skazana na 20 lat więzienia za pomoc Epsteinowi w wykorzystywaniu seksualnym nastolatek w latach 1994-2004. Zarzuty obejmowały między innymi handel nieletnimi w celach seksualnych, nakłanianie nastolatek do podróży w celu udziału w nielegalnych aktach seksualnych oraz przewożenie nieletnich z zamiarem zaangażowania w przestępczą aktywność seksualną. Prawnicy Maxwell złożyli apelację od wyroku, ale w październiku 2025 roku odrzucił ją Sąd Najwyższy.