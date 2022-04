Jakie jest ryzyko dla NATO, jeśli wojna miałaby się przedłużać? Szef Sojuszu odpowiada

Jeśli wojna będzie się przedłużać, to ryzyko przede wszystko jest dla Ukrainy, dla jej ludzi - zwracał uwagę szef NATO Jens Stoltenberg, odpowiadając na pytanie, co przedłużająca się wojna może oznaczać dla Sojuszu. - Tak długo jak ta wojna trwa, istnieje ryzyko eskalacji poza teren Ukrainy - dodawał.

Stoltenberg poruszył też kwestię Chin. - Widzieliśmy, że Chiny nie chcą potępiać rosyjskiej agresji. Pekin przyłączył się do Moskwy, kwestionując prawo narodów do wyboru własnej drogi. To dla nas wszystkich poważne wyzwanie. A to sprawia, że jeszcze ważniejsze jest, abyśmy wspólnie bronili naszych wartości - skomentował.