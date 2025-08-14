Logo strona główna
Świat

Spotkanie Trump-Putin. Są szczegóły

GettyImages-1000209212
Najlepszy efekt spotkania Trumpa z Putinem? Były ambasador Ukrainy: brak decyzji
Źródło: TVN24
Doradca Kremla Jurij Uszakow przekazał szczegóły dotyczące spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina, które odbędzie się na Alasce. Poinformował między innymi, że nie ustalono limitu czasowego rozmów.

Przywódca Rosji Władimir Putin i prezydent USA Donald Trump przeprowadzą wspólną konferencję na szczycie na Alasce w piątek, po wcześniejszym spotkaniu w cztery oczy i z delegacjami, o czym poinformował doradca Kremla Jurij Uszakow.

Jak przekazał Uszakow, spotkanie Trumpa i Putina rozpocznie się około godziny 11.30 czasu lokalnego (21.30 w Polsce). Przywódcy omówią "ogromny, niewykorzystany potencjał" rosyjsko-amerykańskich więzi gospodarczych, a także perspektywy zakończenia wojny na Ukrainie - podał doradca Kremla.

Wymienił, że w rosyjskiej delegacji znajdą się między innymi ministrowie spraw zagranicznych, obrony i finansów: Siergiej Ławrow, Andriej Biełousow i Anton Siłuanow oraz Kiriłł Dmitrijew, specjalny wysłannik Putina ds. inwestycji i współpracy gospodarczej.

Doradca Putina dodał, że nie ustalono limitu czasowego spotkania. - Delegacja rosyjska wróci do Rosji natychmiast po zakończeniu rozmów - oznajmił.

Zdjęcie z czerwca 2018 roku
Donald Trump i Władimir Putin w Helsinkach
Źródło: ALEXEY NIKOLSKY/EPA/PAP

Spotkanie Trump-Putin

Trump i Putin uzgodnili w zeszłym tygodniu, że spotkają się - w ramach pierwszego szczytu między ich krajami od czasu rozmów Putina z Joe Bidenem w czerwcu 2021 roku - w związku z naciskami prezydenta USA na zakończenie trwającej 3,5 roku wojny w Ukrainie.

W piątek Putin postawi stopę na amerykańskiej ziemi po 10 latach, kiedy był w Nowym Jorku na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Według CNN jego spotkanie z Trumpem odbędzie się w bazie lotniczej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce. Stan ten do 1867 roku należał do Rosji.

CZYTAJ WIĘCEJ: Przystanek Alaska z widokiem na Rosję

Z zapowiedzi amerykańskiego prezydenta wynika, że omawiana będzie "wymiana terytoriów", a także że Trump chce doprowadzić do spotkania Putina i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Autorka/Autor: mart/akw

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Getty Images

