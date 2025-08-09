Logo strona główna
Świat

Zełenski na Alasce? Plany szczytu "płynne"

Wołodymyr Zełenski
Trump zapowiada spotkanie z Putinem. "Na stole jest kilka scenariuszy"
Źródło: Reuters
W piątek na Alasce ma dojść do spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. W założeniu to rozmowa jeden na jeden, ale istnieje szansa, że w spotkaniu w jakiś sposób uczestniczyć będzie także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski - podała stacja CBS News. Wcześniej tego dnia prezydent Francji Emmanuel Macron zastrzegał, że "o przyszłości Ukrainy nie można decydować bez Ukraińców".

Wysoki rangą urzędnik Białego Domu powiedział w rozmowie z CBS News, że plany dotyczące piątkowego szczytu na Alasce są "płynne" i wciąż jest szansa na to, aby Wołodymyr Zełenski mógł w jakiś sposób być w to wydarzenie zaangażowany.

Stacja przypomniała, że Biały Dom na początku tygodnia poinformował, że prezydent USA jest otwarty na spotkanie z przywódcami Rosji i Ukrainy. W piątek Trump stwierdził, że w pierwszej kolejności będzie rozmawiać z Putinem. Podczas spotkania z dziennikarzami wyraził też nadzieję, że pojawi się szansa na zorganizowania trójstronnych rozmów.

Co się stanie na Alasce? "Granica, której nie wolno przekroczyć"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co się stanie na Alasce? "Granica, której nie wolno przekroczyć"

Zełenski ostrzega przed "martwym rozwiązaniem"

Jednym z tematów rozmów, który ma być poruszony podczas spotkania 15 sierpnia, będzie zawarcie potencjalnego porozumienia pokojowego w Ukrainie, z którym ma wiązać się konieczność "wymiany terytoriów" jak określił to Trump.

Prezydent Zełenski skrytykował plany spotkania Trumpa z Putinem, ostrzegając, że jakiekolwiek porozumienie pokojowe z pomięciem Ukrainy będzie "martwym rozwiązaniem". Dodał, że "Ukraińcy nie oddadzą swojej ziemi okupantowi".

Szczyt na Alasce może być pierwszą rozmową Putina twarzą w twarz z amerykańskim przywódcą od czasu spotkania z byłym prezydentem Joe Bidenem w czerwcu 2021 roku w Szwajcarii, osiem miesięcy przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.

Wołodymyr Zełenski: Ukraińcy nie oddadzą swojej ziemi okupantowi
Wołodymyr Zełenski: Ukraińcy nie oddadzą swojej ziemi okupantowi
Źródło: Dmytro Larin/Shutterstock

Macron: nic o Ukrainie bez Ukrainy

Odnosząc się do planowanego szczytu na Alasce, prezydent Francji Emmanuel Macron napisał w sobotę na platformie X, że "o przyszłości Ukrainy nie można decydować bez Ukraińców".

"Europejczycy będą musieli również stać się częścią rozwiązania, ponieważ dotyczy to ich bezpieczeństwa" - dodał Macron i przypomniał, że wcześniej w sobotę rozmawiał o kwestii wojny Rosji przeciw Ukrainie z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem i kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem.

Macron rozmawiał również w sobotę z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy przeprowadził ponadto w sobotę rozmowy z wieloma innymi europejskimi przywódcami, w tym ze Starmerem, premierką Danii Mette Frederiksen, premierem Estonii Kristenem Michalem, prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem, szefem rządu Hiszpanii Pedro Sanchezem, a dzień wcześniej - również z premierem Donaldem Tuskiem.

Autorka/Autor: momo/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Dmytro Larin/Shutterstock

