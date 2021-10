Spór na linii Francja-Wielka Brytania. Johnson: są pewne turbulencje

Boris Johnson: są pewne turbulencje w relacjach

- Jeśli inny kraj europejski chce złamać TCA – umowę o handlu i współpracy – to oczywiście będziemy musieli podjąć kroki w celu ochrony interesów Wielkiej Brytanii - mówił Johnson. Zapytany, czy jeśli Francja podejmie w przyszłym tygodniu kroki, którymi grozi, Wielka Brytania uruchomi mechanizm rozstrzygania sporów zgodnie z procedurą przewidzianą w TCA, Johnson odparł: "Jeśli nastąpi naruszenie traktatu lub jeśli uważamy, że doszło do naruszenia traktatu, oczywiście zrobimy to, co konieczne, aby chronić brytyjskie interesy".