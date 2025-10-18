Mamma Erasmus nie żyje

Włoskie media przypominają, że Corradi, która była wykładowczynią pedagogiki na uniwersytecie Roma 3, pełniła też funkcję doradczyni stowarzyszenia rektorów krajowych uniwersytetów.
W 1969 roku złożyła projekt, który stał się potem zalążkiem programu Erasmus. Zawierał on zapis, na mocy którego student mógłby prosić o to, by część studiów odbył na zagranicznym uniwersytecie.
Program działa od prawie 40 lat
Projekt uwzględniono w reformie, której wtedy jednak nie zrealizowano. W 1976 roku trafił on jednak na forum Wspólnoty Europejskiej, która zaczęła zachęcać do wymiany studentów między europejskimi uniwersytetami.
Ostatecznie program Erasmus pojawił się w 1987 roku. Działa już 38 lat.
