Świat

Mamma Erasmus nie żyje

Sofia Corradi
Włochy. Turyści w Rzymie
Źródło: Reuters Archive
Zmarła Sofia Corradi, znana jako Mamma Erasmus, pomysłodawczyni wymiany studentów między europejskimi uniwersytetami. Miała 91 lat. O jej śmierci poinformowała w sobotę rodzina.

Włoskie media przypominają, że Corradi, która była wykładowczynią pedagogiki na uniwersytecie Roma 3, pełniła też funkcję doradczyni stowarzyszenia rektorów krajowych uniwersytetów.

W 1969 roku złożyła projekt, który stał się potem zalążkiem programu Erasmus. Zawierał on zapis, na mocy którego student mógłby prosić o to, by część studiów odbył na zagranicznym uniwersytecie.

Sofia Corradi
Sofia Corradi
Źródło: GIUSEPPE LAMI/ANSA/PAP

Program działa od prawie 40 lat

Projekt uwzględniono w reformie, której wtedy jednak nie zrealizowano. W 1976 roku trafił on jednak na forum Wspólnoty Europejskiej, która zaczęła zachęcać do wymiany studentów między europejskimi uniwersytetami.

Ostatecznie program Erasmus pojawił się w 1987 roku. Działa już 38 lat.

Autorka/Autor: mjz/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: GIUSEPPE LAMI/ANSA/PAP

