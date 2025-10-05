Logo strona główna
Świat

SMS od Trumpa. "Całkowite unicestwienie"

Donald Trump
Donald Trump przekazał, że Izrael zgodził się na pierwszy etap wycofania sił
Źródło: TVN24
Prezydent USA Donald Trump oświadczył w niedzielę, że jeżeli Hamas nie będzie chciał oddać władzy w Strefie Gazy, czeka go "całkowite unicestwienie". SMS o takiej treści wysłał do dziennikarza CNN. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio stwierdził z kolei, że wojna między Izraelem a Hamasem jeszcze się nie skończyła.
Kluczowe fakty:
  • Jak przekazał dziennikarzowi CNN Donald Trump, "wkrótce" okaże się, czy Hamas dąży do pokoju.
  • Zapewnił też, że szef izraelskiego rządu Benjamin Netanjahu popiera pomysł zakończenia bombardowania Strefy Gazy.
  • Marco Rubio mówił z kolei o trudnościach, które mogą się pojawić przy negocjowaniu szczegółów rozwiązań pokojowych, np. jeśli chodzi o rozbrajanie terrorystów.

Dziennikarz CNN Jake Tapper przeprowadził z Trumpem w sobotę rozmowę drogą SMS-ową. Zapytał, co może się stać, jeśli Hamas będzie upierał się przy pozostaniu u władzy w Strefie Gazy. Prezydent USA odpowiedział: "całkowite unicestwienie!".

Tapper poprosił też o komentarz w sprawie odpowiedzi Hamasu na plan pokojowy prezydenta USA. Przywołał wypowiedź amerykańskiego senatora Lindseya Grahama, według którego Hamas odrzucił propozycję, domagając się braku rozbrojenia, utrzymania Strefy Gazy pod kontrolą palestyńską i powiązania kwestii uwolnienia zakładników z negocjacjami. Dziennikarz zapytał, czy senator jest w błędzie.

Sikorski z nową informacją o zatrzymanych Polakach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sikorski z nową informacją o zatrzymanych Polakach

Trump: wkrótce będzie wiadomo, czy Hamas chce pokoju

"Zobaczymy. Tylko czas pokaże!!!" - odpisał Trump. Prezydent spodziewa się, że "wkrótce" okaże się, czy Hamas rzeczywiście chce pokoju.

Amerykański prezydent zapytany o to, czy premier Izraela Benjamin Netanjahu w pełni popiera zakończenie bombardowania Strefy Gazy i jego wizję pokojową, odpowiedział twierdząco.

Trump wyraził nadzieję na to, że zaproponowane przez niego zawieszenie broni wejdzie w życie i zapewnił, że ciężko pracuje nad tym, by tak się stało.

W sobotę prezydent USA poinformował, że Izrael zgodził się na "początkową linię wycofania sił" w Strefie Gazy. Dodał, że po potwierdzeniu tego przez Hamas zawieszenie broni natychmiast wejdzie w życie i rozpocznie się wymiana więźniów i zakładników.

Co dalej ze Strefą Gazy, Hamasem i Palestyńczykami
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co dalej ze Strefą Gazy, Hamasem i Palestyńczykami

Maciej Wacławik

Wcześniej ostrzegł, że nie będzie tolerował opóźnień w działaniach Hamasu ani nie zgodzi się na żadne rozwiązanie, w ramach którego "Strefa Gazy znów będzie stanowić zagrożenie".

Rubio: wojna w Strefie Gazy jeszcze się nie skończyła

Sekretarz stanu USA Marco Rubio w niedzielę w wywiadzie dla telewizji CBS powiedział, że wojna w Strefie Gazy jeszcze się nie skończyła, a uwolnienie zakładników musi być pierwszym etapem wygaszania konfliktu.

Rubio oświadczył, że Hamas w zasadzie zgodził się na plan pokojowy prezydenta Trumpa oraz ramowe założenia dotyczące uwolnienia zakładników, nadal jednak trwają prace nad logistyką tego rozwiązania.

- Gdy te logistyczne szczegóły zostaną uzgodnione, to sądzę, że Izrael i cały świat przyzna, że nie da się uwolnić zakładników pośród ataków, a więc muszą się one skończyć - oznajmił sekretarz stanu.

Marco Rubio
Marco Rubio
Źródło: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Dodał, że ponadto Hamas zgodził się "w zasadzie i ogólnych zarysach" na plany dotyczące dalszych kroków. Podkreślił, że USA bardzo szybko się zorientują, jeśli przedstawiciele tej organizacji nie potraktują poważnie propozycji pokojowej Amerykanów.

Rubio ocenił, że trudna będzie kolejna faza wdrażania rozwiązań pokojowych, dotycząca tego jak ma wyglądać przyszłość Strefy Gazy. - Jak stworzyć palestyńskie technokratyczne władze, które nie będą Hamasem? (...) Jak rozbroić wszelkie rodzaje ugrupowań terrorystycznych, które będą budować tunele i przeprowadzać ataki na Izrael? Jak skłonić je do demobilizacji? Cała ta praca będzie bardzo trudna, ale ma kluczowe znaczenie, bo bez tego nie będzie trwałego pokoju - podkreślił Rubio.

Szef amerykańskiej dyplomacji wyraził przy tym nadzieję, że porozumienie między Izraelem i Hamasem zostanie sfinalizowane na początku nadchodzącego tygodnia i pozwoli na uwolnienie zakładników.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Thunberg opisała, czego doświadczyła w izraelskim więzieniu

Thunberg opisała, czego doświadczyła w izraelskim więzieniu

"Nikt już nie może mówić, że tego nie widzi"

"Nikt już nie może mówić, że tego nie widzi"

Joanna Rubin-Sobolewska

Hamas akceptuje niektóre warunki, Izrael wstrzymuje ofensywę

W piątek Hamas poinformował, że zaakceptował niektóre punkty planu pokojowego prezydenta USA, w tym uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników, ale inne wymagają dalszych ustaleń. Trump wezwał natomiast Izrael do natychmiastowego zaprzestania bombardowania Strefy Gazy.

W sobotę rano izraelska armia otrzymała rozkaz wstrzymania działań ofensywnych w Strefie Gazy. Wojsko nadal prowadziło jednak "operacje obronne". Według kontrolowanej przez Hamas obrony cywilnej w izraelskich atakach w sobotę zginęło 57 osób, w tym 40 w oblężonym mieście Gaza.

Premier Izraela oświadczył w sobotę wieczorem, że ma nadzieję, iż zakładnicy więzieni przez Hamas zostaną uwolnieni w ciągu kilku dni. Dodał, że Hamas zostanie rozbrojony. W poniedziałek w Kairze, stolicy Egiptu, mają się rozpocząć rozmowy o szczegółach wcielania w życie planu pokojowego między Hamasem i Izraelem z udziałem m.in. USA.

Autorka/Autor: sz/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

USADonald TrumpPolityka zagraniczna USAIzraelHamasBenjamin NetanjahuStrefa GazyAutonomia Palestyńska
