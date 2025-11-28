Służby u szefa biura Zełenskiego. Trwa przeszukanie

"Działania śledcze są legalne i przeprowadza je się w ramach toczącego się śledztwa. Szczegóły przyjdą później" - przekazało w krótkim komunikacie w opublikowanym w mediach społecznościowych biuro SAP.
Na nagraniu opublikowanym w piątek przez portal Ukrainska Prawda widać, jak na teren dzielnicy rządowej wchodzi około 10 pracowników NABU i SAP.
Utworzone w 2014 r. NABU zajmuje się zwalczaniem korupcji na najwyższych szczeblach władzy, prowadząc śledztwa wobec urzędników państwowych, polityków i menedżerów państwowych spółek; powstanie urzędu było jednym z warunków współpracy Ukrainy z UE i MFW. SAP nadzoruje te postępowania i kieruje akty oskarżenia do sądu.
Autorka/Autor: adso
Źródło: Reuters, Ukrainska Pravda, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Twitter/@ZelenskyyUa