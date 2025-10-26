Kiriłł Dmitrijew: prowadzenie dialogu z Rosją jest dużym sukcesem Donalda Trumpa Źródło: TVN24/2025 Cable News Network All Rights Reserved

Uroczysta rocznica stacji propagandowej odbyła się 17 października w Teatrze Bolszoj w Moskwie. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że nie była to delegacja służbowa, co potwierdził portalowi szef komisji spraw zagranicznych parlamentu Martin Kiery, który podpisuje wszystkim posłom delegacje. Richard Glück odmówił portalowi odpowiedzi na pytanie, na czyje zaproszenie podróżował do Rosji.

Wywiad dla RT

Glück udzielił RT dziesięciominutowego wywiadu po angielsku w telewizji. Mówił między innymi o wpływie, jaki brytyjski rząd miał jakoby wywierać na ostatnie wybory prezydenckie na Słowacji, i krytykował słowackie media za - według niego - jednostronne relacjonowanie wydarzeń. Chwalił natomiast samą RT i słowackie, jak to określił, "alternatywne" media.

W wywiadzie Glück pochwalił się również, że w trakcie gali spotkał aktora kina akcji Stevena Seagala, którego nazwał swoim idolem. Seagal ma rosyjskie obywatelstwo, mieszka w Moskwie i swoimi wystąpieniami legitymizuje władzę Putina.

Glück jest posłem partii Kierunek Słowacka Socjaldemokracja (Smer SSD), której przewodniczącym jest premier Robert Fico. Premier podczas trwającej od jesieni 2023 roku kadencji dwukrotnie odwiedził Moskwę i rozmawiał na Kremlu z Putinem.

