Dziennikarz dwa razy trafiony w klatkę piersiową, narzeczona raz w głowę. Oskarżony się przyznał

Oskarżony o zabójstwo dziennikarza śledczego Jana Kuciaka Miroslav Marczek przyznał się do winy. Na rozpoczętej w poniedziałek głównej rozprawie dotyczącej śmierci Kuciaka i jego narzeczonej prokurator przedstawił główne punkty oskarżenia i opisał przebieg zbrodni.

Według aktu oskarżenia zabójstwo Jana Kuciaka zlecił zasiadający na ławie oskarżonych przedsiębiorca Marian Koczner. Miała być to zemsta za artykuły dziennikarza o jego niejasnych interesach.

Oskarżony przyznał się do winy

Po odczytaniu aktu oskarżenia Miroslav Marczek przyznał się do zabójstwa Kuciaka i Kusznirovej.

Do udziału w zabójstwie dziennikarza nie przyznał się Koczner, który przyjął jedynie zarzut o nielegalnym posiadaniu broni. Zsuzsova także powiedziała, że jest niewinna. Do kwestii swojej winy nie ustosunkował się kolejny oskarżony, były policjant Tomasz Szabo.

21 lutego 2018 r. wieczorem pojechali do miejsca zamieszkania Kuciaka i czekali na dogodny moment. Około godz. 20.21 Marczek miał wejść do domu i zastrzelić dziennikarza, dwukrotnie trafiając go w klatkę piersiową z pistoletu FEG kaliber 9 mm, wyposażonego w tłumik domowej roboty. Pojedynczym strzałem w głowę miał zabić Kusznirovą.