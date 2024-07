Sikorski o "niesojuszniczym i nieprzyjacielskim" działaniu Węgier wobec Polski

To, co budzi niezadowolenie rządu i co wielokrotnie było komunikowane Węgrom na wszystkich możliwych szczeblach, to to, że jesteśmy niezadowoleni z tego, że Węgry od roku blokują dwa miliardy złotych refundacji za sprzęt wojskowy, który dostarczyliśmy Ukrainie - powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zorganizował we wtorkowy wieczór briefing przed szczytem NATO w Waszyngtonie. - Zadeklarujemy olbrzymią pomoc materialną dla Ukrainy, a przede wszystkim pokażemy Putinowi, że jesteśmy zjednoczeni. NATO powstało, aby odstraszyć agresywną Rosję. Rosja znowu jest agresywna. NATO wygrało za pierwszym razem, wygra i za drugim - mówił.

Premier Węgier Viktor Orban od momentu objęcia przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej odwiedził m.in. Kijów, Moskwę oraz Pekin. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel napisał w czwartek na X, że rotacyjna prezydencja UE, którą obecnie sprawują Węgry, nie ma mandatu do nawiązywania kontaktów z Rosją w imieniu UE. Powtórzył to w piątek szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Do sprawy odniósł się szef polskiego MSZ. - Jeśli chodzi o sprawy zagraniczne, to tutaj narodowa prezydencja w Unii Europejskiej nie ma nic do roboty - stwierdził. - Państwa członkowskie reprezentuje przewodniczący Rady Europejskiej, a w sprawach zagranicznych mamy wspólnego przedstawiciela, wysokiego przedstawiciela do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Więc premier Orban reprezentuje Węgry i całe ryzyko związane z tą działalnością bierze na siebie - dodał.

Radosław Sikorski TVN24

Szef polskiej dyplomacji został zapytany o to, czy jest rozważane skrócenie węgierskiej prezydencji w UE. - Węgry rzeczywiście nadużywają naszego zaufania. To, co budzi niezadowolenie rządu i co wielokrotnie było komunikowane Węgrom na wszystkich możliwych szczeblach, to to, że jesteśmy niezadowoleni z tego, że Węgry od roku blokują dwa miliardy złotych refundacji za sprzęt wojskowy, który dostarczyliśmy Ukrainie - mówił Sikorski.

- To byłyby dwa miliardy, które trafiłyby bezpośrednio na fundusz modernizacji Sił Zbrojnych. To jest niesojusznicze, nieprzyjacielskie - stwierdził szef polskiego MSZ.

Autorka/Autor:ks//mrz