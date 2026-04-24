Mieszkania, studia, kursy językowe. BBC wyjawia nowe szczegóły sieci Epsteina w Londynie

BBC wyjawia nowe szczegóły sieci Epsteina w Londynie Mikołaj Gątkiewicz |

Wiele kobiety pochodziło z Europy Wschodniej i Rosji. Większość z nich została przez Epsteina umieszczona w czterech londyńskich mieszkaniach między 2015 a 2019 rokiem, kiedy Jeffrey Epstein został aresztowany - pisze w piątek BBC, ujawniając wyniki dziennikarskiego śledztwa.

"BBC przejrzała miliony stron dokumentów zebranych przez Departament Sprawiedliwości USA w ramach śledztwa dotyczącego finansisty, a udostępnionych jako część akt Epsteina, aby uzyskać jak dotąd najbardziej szczegółowy obraz jego działalności w Wielkiej Brytanii" - pisze brytyjski portal, publikując w piątek wyniki dziennikarskiego śledztw.

Z przeanalizowanych dokumentów wyłania się skala operacji "większych rozmiarów, niż wcześniej sądzono", pisze BBC. "Większa liczba ofiar, rozwinięta infrastruktura, taka jak domy mieszkalne, a kobiety często przewożone przez granice" - opisuje, podkreślając, że proceder trwał "aż do śmierci Epsteina pomimo ostrzeżeń kierowanych do brytyjskiej policji".

Mieszkanie, utrzymanie, studia

Jedną z najsłynniejszych ofiar Epsteina w Wielkiej Brytanii była Virginia Guiffre. Miała ona być wśród dziewcząt zwabianych przez niego obietnicami pracy, a następnie wykorzystywana seksualnie i oferowana jego wpływowym przyjaciołom. Guiffre była jedną z pierwszych osób, które domagały się postępowania karnego przeciwko Epsteinowi. W 2015 roku brytyjska policja umorzyła jednak śledztwo w jej sprawie. Według BBC, wtedy proceder Epsteina w Londynie ruszył z nową siłą.

Jak donosi BBC, Epstein od 2015 roku wynajmował w Londynie cztery mieszkania w prestiżowej dzielnicy Kensington and Chelsea. Mieszkały w nich utrzymywane przez Amerykanina młode kobiety. Sześć z nich do tej pory zgłosiło się na policję jako ofiary wykorzystywania seksualnego.

Jak wynika z treści maili zawartych w aktach, Epstein uzależniał swoje ofiary od siebie, oferując im pieniądze na zakwaterowanie i życie w Londynie. Jedna z kobiet usłyszała od miliardera, że będzie on opłacał za nią czynsz "jako prezent", jeśli ta zgodzi się pracować dla niego przez pół roku. W innym wypadku byłaby to pożyczka, którą kobieta musiałaby spłacić. W innej wiadomości Epstein wyzywał kobietę, nazywając jej zachowanie "obrzydliwym", a ją samą "bachorem, który musi zacząć brać za siebie odpowiedzialność".

BBC opisuje również przypadki kobiet, którym Epstein opłacał studia w Londynie oraz kursy języka angielskiego. Według wyciągów z kart kredytowych uzyskanych przez BBC, Epstein przelewał jednej z kobiet 1477 funtów na życie miesięcznie. Według kursu ze stycznia 2019 roku to około 7100 zł.

Warunki mieszkalne nie zawsze jednak były komfortowe. Pomimo mieszkania w atrakcyjnych dzielnicach kobiety musiały dzielić mieszkania z innymi osobami. Czasami część kobiet musiała spać na kanapach. Na krytyczne komentarze kobiet odnośnie warunków ​​Epstein czasami reagował gniewnie - wynika z uzyskanych przez BBC maili.

Sieć Epsteina w Londynie

"Praca" dla Epsteina zaś w większości przypadków polegała na rekrutowaniu dla niego kolejnych ofiar. Jedna z kobiet wysłała Epsteinowi zdjęcia "uroczych" modelek, które właśnie poznała w Londynie. Epstein odparł, że podoba mu się ich wygląd, na co kobieta obiecała, że ​​sprawdzi, czy będą dla niego odpowiednie. Nie jest jasne, czy któraś z modelek została ostatecznie mężczyźnie przedstawiona.

Aby lepiej kontrolować kobiety, miliarder korzystał z sieci swojej organizacji w Londynie. Śledztwo BBC zidentyfikowało szereg osób, które pomagały Epsteinowi - i jego współpracowniczce, skazanej na 20 lat więzienia Ghislaine Maxwell - w ich przestępczym procederze. To między innymi kierowca Epsteina, asystentka Maxwell, a także kobieta, która w zeznaniach opisana jest jako "pracownica służby domowej Epsteina" . W latach dwutysięcznych przeprowadziła się ona do Wielkiej Brytanii i pozostawała z nim w bliskim kontakcie.

Dziennikarze śledczy BBC próbowali skontaktować się z tymi osobami. "Kierowca nie odpowiedział i zablokował nas na WhatsApp. Z kolei pod adresem byłej asystentki Maxwell zastaliśmy pusty dom z drabinami ekipy remontowej wewnątrz i workami gruzu na zewnątrz" - opisują. Natomiast w mieszkaniu, w którym według źródeł mieszkała pracownica służby domowej Epsteina, kobiecy głos w domofonie rozłączył się, gdy dziennikarze BBC przedstawili się. "Zostawiliśmy w jej skrzynce pocztowej list z naszymi danymi kontaktowymi, ale nie odpowiedziała" - piszą.

Pociągiem Eurostar do Paryża

Epstein regularnie przewoził również swoje ofiary z Londynu do Paryża. "Odkryliśmy, że Epstein w latach 2011-2019 kupił co najmniej 53 bilety na przewóz kobiet między Francją a Anglią" - czytamy w artykule BBC. Na możliwy wiek jego ofiar wskazuje fakt, że kilkukrotnie wykupił on bilet ulgowy dla pasażerów poniżej 25. roku życia.

W lutym paryska prokuratura wszczęła dwa śledztwa w sprawie działalności Epsteina we Francji. Koncentrują się one na handlu ludźmi i praniu pieniędzy. Do tej pory trzy kobiety złożyły skargi na osoby z otoczenia Epsteina - informują francuscy urzędnicy.

Część z kobiet przewożonych pociągiem Eurostar zgłosiła się później jako ofiary Epsteina - potwierdzili BBC ich prawnicy.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy swojego życia Epstein transportował kobiety do i z Londynu pociągiem Eurostar aż dziesięciokrotnie. Jedną kobietę przewieziono z Paryża do Londynu zaledwie 16 dni przed jego aresztowaniem.

"Widzimy w przypadku Epsteina tę niezwykłą organizację, tę zorganizowaną przestępczość, która działała w wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii. A mimo liczby ofiar nadal pozostaje praktycznie nietknięta" - podsumowała w BBC Harriet Wistrich, założycielka organizacji Centre for Women's Justice zajmującej się pomocą prawną pokrzywdzonym kobietom.

Jak podkreśliła, skala działań Epsteina sugeruje "strach wśród organów ścigania przed osobami mającymi wpływy i władzę".

