Ustępująca prezydentka Gruzji Salome Zurabiszwili powiedziała, że 2025 rok będzie rokiem przezwyciężenia wszelkiego zła, a miniony nazwała czasem "rosyjskich represji wymierzonych przeciwko duszy i przyszłości Gruzji". Trwają antyrządowe protesty po decyzji o zawieszeniu rozmów o wejściu do UE. W niedzielę Micheil Kawelaszwili został zaprzysiężony na nowego prezydenta.

Ustępująca prezydentka wspomniała także o 86 urzędnikach i urzędniczkach, którzy zostali zwolnieni za udział w antyrządowych demonstracjach. - To ludzie, którzy ponad wszystko stawiają swoją wolność i godność, którzy wiedzą, że nie ma nic ważniejszego od ojczyzny i miłości do niej - powiedziała i dodała, że przyszłość Gruzji należy do takich osób, bo państwo nie istnieje bez silnych urzędników.