Wiceprezydent USA powodem chaosu przed Koloseum. "Wpuśćcie nas!"

Wiceprezydent USA przyleciał do Rzymu. O czym rozmawiał z Giorgią Meloni? Źródło: Maciej Woroch/Fakty TVN

Przed Koloseum w Rzymie doszło w sobotę do protestu turystów, którzy chcieli zobaczyć symbol Wiecznego Miasta, a zamiast tego natknęli się na biało-czerwone barierki i kordony policji. Obiekt został niespodziewanie zamknięty dwie godziny przed czasem ze względu na planowaną wizytę wiceprezydenta USA J.D. Vance'a. Ostatecznie na miejsce przybyła jedynie jego żona.

Kluczowe fakty: Starożytny amfiteatr, stanowiący symbol Rzymu, został zamknięty wczesnym popołudniem z powodu oczekiwanej wizyty wiceprezydenta USA J.D. Vance'a.

Przed Koloseum doszło do protestu turystów, którzy mimo kupna biletów nie zostali wpuszczeni na teren zabytku.

Turyści, wśród których było wielu cudzoziemców, głośno protestowali, skandując po włosku i angielsku "wpuśćcie nas!". Przed Koloseum, otoczonym barierkami w związku z wizytą amerykańskiej delegacji, zapanował chaos. Zebrani wymachiwali kupionymi wcześniej biletami.

Teren wokół Koloseum został zabezpieczony w związku z wizytą amerykańskiej drugiej pary Źródło: PAP/EPA/ANGELO CARCONI

Ostatecznie amerykański wiceprezydent, odwiedzający wraz z rodziną Rzym, nie przybył do Koloseum, co wytłumaczono potem innymi obowiązkami. Przyjechała jego żona Usha, której wejście do amfiteatru wywołało dalsze głośne protesty.

Turyści mogą odzyskać pieniądze

W związku z polemiką, do jakiej doszło, dyrekcja parku archeologicznego Koloseum wyjaśniła, że przekazała nabywcom biletów wiadomość o wcześniejszym zamknięciu amfiteatru na wniosek komendy rzymskiej policji.

Turystów poinformowano też o możliwości zwrotu pieniędzy. O odwołaniu zwiedzania zawiadomiono w późniejszych godzinach także biura turystyczne - zapewniła dyrekcja.

To jednak, jak zauważył w niedzielę dziennik "Corriere della Sera", nie uspokoiło osób, które z dużym wyprzedzeniem zaplanowały zwiedzanie jednego z najsłynniejszych i najczęściej odwiedzanych zabytków na świecie.