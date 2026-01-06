Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rozpoczął się szczyt w Paryżu. "Przygotowujemy ważne kroki"

epa12631312
Rozpoczął się szczyt w Paryżu. Relacja naszego reportera
Źródło: TVN24
W Paryżu ruszył szczyt państw wspierających Ukrainę, czyli tak zwanej koalicji chętnych. Przywódcy będą rozmawiać o pięciu kluczowych kwestiach. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział "ważne kroki polityczne". Media z kolei informują o projekcie "deklaracji paryskiej". Polskę reprezentuje premier Donald Tusk.

Sesja plenarna w Paryżu rozpoczęła się we wtorek tuż po godzinie 15.

Jak zapowiadał wcześniej Pałac Elizejski, szczyt pozwoli na sfinalizowanie prac nad gwarancjami bezpieczeństwa, określając wkład poszczególnych państw - uczestników koalicji.

Rozmowy koalicji chętnych w Paryżu
Rozmowy koalicji chętnych w Paryżu
Źródło: PAP/EPA/YOAN VALAT / POOL

Priorytetem podczas rozmów jest pięć kwestii: sposoby monitorowania przyszłego rozejmu, wsparcie armii ukraińskiej, rozmieszczenie przyszłych sił reasekuracyjnych na lądzie, zobowiązania w przypadku ewentualnego ataku Rosji oraz długoterminowa współpraca obronna z Ukrainą.

Zełenski spotkał się z Macronem

Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z prezydentem Emmanuelem Macronem.

Zełenski napisał na platformie X, że rozmawiali na temat wsparcia dla Ukrainy. Stwierdził, że Ukraina musi wzmacniać obronę przeciwlotniczą, by bronić swoich obywateli.

Rozmowy prezydentów Macrona i Zełenskiego w Pałacu Elizejskim
Rozmowy prezydentów Macrona i Zełenskiego w Pałacu Elizejskim
Źródło: PAP/EPA/YOAN VALAT / POOL

"Każda dostawa rakiet dla obrony przeciwlotniczej ratuje życie i wzmacnia szanse dyplomacji. Dlatego każde spotkanie powinno przynosić konkretny rezultat - nowe decyzje w sprawie obrony przeciwlotniczej, nowe pakiety pomocy, nowe możliwości ochrony nieba" - napisał. Jak dodał, "właśnie o tym rozmawialiśmy podczas spotkania z prezydentem Emmanuelem Macronem - o realnych możliwościach Ukrainy, by przeciwdziałać terrorowi rosyjskiemu i o wsparciu, które może wzmocnić nasze pozycje w dyplomacji".

Przedstawiciele 35 krajów na rozmowach w Paryżu

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozmowom koalicji chętnych w Paryżu przewodniczyć mają prezydent Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Na spotkaniu spodziewani są reprezentanci 35 krajów, w tym szefowie 27 państw i rządów europejskich. Na szczycie obecni będą także przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa - Steve Witkoff i Jared Kushner. 

Zełenski ocenił, że wtorkowe spotkanie w Paryżu będzie największym, jeśli chodzi o reprezentację tej koalicji. "Przygotowujemy ważne kroki polityczne" - zapowiedział.

Tusk przed szczytem: chcę, żeby w Waszyngtonie to było dla wszystkich jasne
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk przed szczytem: chcę, żeby w Waszyngtonie to było dla wszystkich jasne

Portal Ukraińska Prawda podał, że wieczorem ma się odbyć jeszcze spotkanie ukraińskich negocjatorów, na czele z Zełenskim, z delegacją amerykańską.

Projekt deklaracji paryskiej

Wtorkowy szczyt państw koalicji chętnych jest kolejnym spotkaniem w sprawie pokoju na Ukrainie w ciągu ostatnich dni. Jak zapowiedział premier Tusk przed wylotem do Paryża, przywódcy będą dyskutować o szczegółach "deklaracji paryskiej", która ma być kulminacją ostatnich spotkań.

Projekt deklaracji końcowej, o którym poinformowały we wtorek agencje Reutera i AFP, głosi, że gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy zawierać będą "wiążące zobowiązania" do wsparcia tego kraju w razie przyszłego zbrojnego ataku Rosji. "Zobowiązania te mogą obejmować użycie zdolności wojskowych, wsparcia wywiadowczego i logistycznego, inicjatyw dyplomatycznych, przyjęcia dodatkowych sankcji" - zapisano w projekcie. Kraje koalicji zgadzają się, że będą kontynuować kluczową długoterminową pomoc wojskową dla sił ukraińskich. Będą także uczestniczyć w "mechanizmie monitorowania i weryfikacji rozejmu", kierowanym przez USA.

OGLĄDAJ: Zełenski: gdybyśmy byli nieostrożni, moglibyśmy doprowadzić do zrujnowania sojuszu
pc

Zełenski: gdybyśmy byli nieostrożni, moglibyśmy doprowadzić do zrujnowania sojuszu

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mgk, ms/lulu

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YOAN VALAT / POOL

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaWojna w UkrainieParyżDonald TuskWołodymyr ZełenskiEmmanuel MacronSteve Witkoff
Czytaj także:
Księżyc
Już za miesiąc ludzie mają ruszyć w stronę Ksieżyca
METEO
Tragiczny wypadek na stacji kolejowej w Białym Dunajcu
Tragedia na stacji kolejowej. "Maszynista dawał sygnał, ale doszło do potrącenia"
Kraków
imageTitle
Prevc ponownie najlepsza w Villach. Uraz Twardosz
Najnowsze
imageTitle
Stoch górą w polskim pojedynku. Trwa konkurs w Bischofshofen
RELACJA
Ubytek na torach w Będzelinie
Maszynista zgłosił brak szyny. 112 centymetrów ubytku
Łódź
shutterstock_2593426625
Rzecznik MSZ o powrocie Polaków z Sokotry. "To będą komercyjne loty"
BIZNES
10-latek na "jabłku" uderzył w samochód
Chłopiec zjeżdżał z górki na "jabłku", trafił w jadący samochód
Trójmiasto
imageTitle
Zimny prysznic dla Baranowskiego. Cała nadzieja w Szubarczyku
EUROSPORT
Brak wody na czterech ulicach w Szczecinie. Trwają prace nad usunięciem awarii
Mieszkańcy bez wody. Trwają prace nad usunięciem awarii
Szczecin
Donald Trump
To miał powiedzieć Trump. "My zatrzymamy ropę"
BIZNES
1 godz 6 min
shutterstock_1271086387
Najczęstszy wabik na nieświadomych ludzi. "Nie ma drogi na skróty"
Terlikowski. Istota rzeczy
Bela Tarr
Nie żyje Bela Tarr
Kultura i styl
Zima, mróz
Trzaskający mróz i pół metra śniegu. Zima nigdzie się nie wybiera
METEO
imageTitle
Polski motocyklista pomógł rannemu. Trudny dzień w Rajdzie Dakar
EUROSPORT
Zespół stworzył Rafał Brzoska
InPost może zmienić właściciela. Niespodziewana oferta przejęcia
BIZNES
Pożar altany na ogródkach działkowych
Spłonęła altana. W zgliszczach znaleziono zwłoki dwóch osób
Lubuskie
shutterstock_1644294346
Norweski problem. "Jedna z najsilniejszych morskich fal upałów"
BIZNES
cza
Grok "rozbiera kobiety, mężczyzn, dzieci". Czarzasty apeluje do Nawrockiego
Polska
Szanghaj, Chiny
Chiny zaostrzają restrykcje. Przez "brutalną ingerencję"
BIZNES
snieg zamiec zima shutterstock_2445158085
Powrót śnieżyc. IMGW wydał alarmy drugiego stopnia
METEO
Wyziębiona suczka w Wielbarku
Wyła i trzęsła się z zimna. Było ją "bardziej słychać niż widać"
Olsztyn
Brak w dostawach prądu sparaliżował część Berlina
Kolejna doba blackoutu w Berlinie
Świat
zima snieg sniezyca - Agnes Kantaruk shutterstock_2568781461
Alert RCB. Niebezpieczne opady śniegu
METEO
imageTitle
Kolejni ćwierćfinaliści United Cup wyłonieni. Polska zagra o ostatnie wolne miejsce
EUROSPORT
Policjanci przeprowadzili kontrolę autokaru (zdjęcie ilustracyjne)
Miał zawieźć dzieci na wycieczkę. Był pijany
WARSZAWA
Tragedia na myjni samochodowej w Tychach
Tragedia w myjni samochodowej. Nie żyje 65-latek
Katowice
Port lotniczy Schiphol w Amsterdamie
Zima sparaliżowała transport w Holandii
METEO
Biały Dom
Nowy wyścig zbrojeń. USA ruszają z programem
BIZNES
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Zginęło tam 40 osób. Ujawnili informacje o kontroli
BIZNES
Napis LXXX na elewacji cukierni na Saskiej Kępie
Kontrowersyjny bazgroł na witrynie. Cukiernia bije się w pierś. "Jest nam głupio"
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica