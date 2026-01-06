Rozpoczął się szczyt w Paryżu. "Przygotowujemy ważne kroki"

Rozpoczął się szczyt w Paryżu. Relacja naszego reportera Źródło: TVN24

Sesja plenarna w Paryżu rozpoczęła się we wtorek tuż po godzinie 15.

Jak zapowiadał wcześniej Pałac Elizejski, szczyt pozwoli na sfinalizowanie prac nad gwarancjami bezpieczeństwa, określając wkład poszczególnych państw - uczestników koalicji.

Rozmowy koalicji chętnych w Paryżu Źródło: PAP/EPA/YOAN VALAT / POOL

Priorytetem podczas rozmów jest pięć kwestii: sposoby monitorowania przyszłego rozejmu, wsparcie armii ukraińskiej, rozmieszczenie przyszłych sił reasekuracyjnych na lądzie, zobowiązania w przypadku ewentualnego ataku Rosji oraz długoterminowa współpraca obronna z Ukrainą.

Zełenski spotkał się z Macronem

Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z prezydentem Emmanuelem Macronem.

Zełenski napisał na platformie X, że rozmawiali na temat wsparcia dla Ukrainy. Stwierdził, że Ukraina musi wzmacniać obronę przeciwlotniczą, by bronić swoich obywateli.

Rozmowy prezydentów Macrona i Zełenskiego w Pałacu Elizejskim Źródło: PAP/EPA/YOAN VALAT / POOL

"Każda dostawa rakiet dla obrony przeciwlotniczej ratuje życie i wzmacnia szanse dyplomacji. Dlatego każde spotkanie powinno przynosić konkretny rezultat - nowe decyzje w sprawie obrony przeciwlotniczej, nowe pakiety pomocy, nowe możliwości ochrony nieba" - napisał. Jak dodał, "właśnie o tym rozmawialiśmy podczas spotkania z prezydentem Emmanuelem Macronem - o realnych możliwościach Ukrainy, by przeciwdziałać terrorowi rosyjskiemu i o wsparciu, które może wzmocnić nasze pozycje w dyplomacji".

Diplomacy and real assistance must go hand in hand. Russia does not stop its strikes against our country, and right now we need to bolster air defense to protect our people, our communities, and critical infrastructure. Every delivery of air defense missiles saves lives and… pic.twitter.com/r88yCU6TUF — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 6, 2026 Rozwiń

Przedstawiciele 35 krajów na rozmowach w Paryżu

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozmowom koalicji chętnych w Paryżu przewodniczyć mają prezydent Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Na spotkaniu spodziewani są reprezentanci 35 krajów, w tym szefowie 27 państw i rządów europejskich. Na szczycie obecni będą także przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa - Steve Witkoff i Jared Kushner.

Zełenski ocenił, że wtorkowe spotkanie w Paryżu będzie największym, jeśli chodzi o reprezentację tej koalicji. "Przygotowujemy ważne kroki polityczne" - zapowiedział.

Portal Ukraińska Prawda podał, że wieczorem ma się odbyć jeszcze spotkanie ukraińskich negocjatorów, na czele z Zełenskim, z delegacją amerykańską.

Projekt deklaracji paryskiej

Wtorkowy szczyt państw koalicji chętnych jest kolejnym spotkaniem w sprawie pokoju na Ukrainie w ciągu ostatnich dni. Jak zapowiedział premier Tusk przed wylotem do Paryża, przywódcy będą dyskutować o szczegółach "deklaracji paryskiej", która ma być kulminacją ostatnich spotkań.

Projekt deklaracji końcowej, o którym poinformowały we wtorek agencje Reutera i AFP, głosi, że gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy zawierać będą "wiążące zobowiązania" do wsparcia tego kraju w razie przyszłego zbrojnego ataku Rosji. "Zobowiązania te mogą obejmować użycie zdolności wojskowych, wsparcia wywiadowczego i logistycznego, inicjatyw dyplomatycznych, przyjęcia dodatkowych sankcji" - zapisano w projekcie. Kraje koalicji zgadzają się, że będą kontynuować kluczową długoterminową pomoc wojskową dla sił ukraińskich. Będą także uczestniczyć w "mechanizmie monitorowania i weryfikacji rozejmu", kierowanym przez USA.

