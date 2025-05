Wołodymyr Zełenski wylądował w Ankarze. Kolejne godziny przynoszą więcej pytań niż odpowiedzi

Zełenski przybył do Turcji, gdzie mają odbyć się rozmowy ukraińsko-rosyjskie Źródło: Reuters

W czwartek - choć nie wiadomo, o której - ma odbyć się pierwsze spotkanie od początku wojny, w którym wezmą udział wysocy przedstawiciele Ukrainy, Rosji i USA. Na miejscu jest już Wołodymyr Zełenski, choć nie zadeklarował jasno, czy weźmie udział w rozmowach. Wciąż pod znakiem zapytania jest też obecność Donalda Trumpa.

Kluczowe fakty: W czwartek w Stambule mają odbyć się ukraińsko-rosyjskie rozmowy. Nie wiadomo jednak, o której godzinie rozpocznie się spotkanie.

W spotkaniu nie weźmie udziału Władimir Putin. Donald Trump nie odpowiedział jednoznacznie, czy się pojawi.

Na miejscu jest już Wołodymyr Zełenski, który rozmawiał z prezydentem Turcji.

W czwartek w Stambule mają się rozpocząć rozmowy delegacji Rosji i Ukrainy w sprawie zakończenia inwazji na pełną skalę rozpoczętej przez Moskwę w lutym 2022 roku.

Na miejscu jest już prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który zapowiadał wcześniej, że weźmie udział w spotkaniu, gdy będzie na nim Putin. Na lotnisku w Ankarze mówił, że ranga rosyjskiej delegacji ma charakter "dekoracyjny".

Wysoki rangą przedstawiciel władz ukraińskich poinformował agencję AFP, że Zełenski podejmie decyzję o uczestnictwie w spotkaniu w Stambule po rozmowie z Erdoganem. - Prezydent rozpoczyna swoją wizytę w Ankarze i dopiero potem zdecyduje o następnych etapach - powiedział cytowany urzędnik.

Wcześniej agencja AFP, powołując się na rosyjskie media państwowe przekazała, że do Stambułu dotarli też przedstawiciele Putina.

Wołodymyr Zełenski na lotnisku w Ankarze Źródło: Reuters

Wołodymyr Zełenski w Turcji Źródło: Reuters

Nie wiadomo, o której rozpoczną się rozmowy

Rano Agencja Reutera, powołując się na rosyjską agencję informacyjną TASS, podała, że rozmowy miały rozpocząć się o godzinie 10 w Turcji (9 w Polsce). Później doniesienia sprostował urzędnik ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Andrij Kowałenko, który napisał, że nie ma jeszcze zgody co do tego, kiedy rozmowy ze stroną rosyjską mogą się rozpocząć.

Przed godziną 12 w Turcji (11 w Polsce) rzecznik rosyjskiego MSZ przekazał, że z inicjatywy strony tureckiej spotkanie przełożono na popołudnie.

Bezpośrednie rozmowy między Rosją i Ukrainą zaproponował w nocy z soboty na niedzielę rosyjski przywódca Władimir Putin, ignorując apel przywódców Ukrainy, Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec o 30-dniowe zawieszenie broni.

Policjanci przed miejscem rozmów rosyjsko-ukraińskich Źródło: Maxim Shemetov / Reuters / Forum

Skład delegacji

Obecność w Turcji potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, choć postawił warunek, że spotka się tylko w cztery oczy z Putinem. Oprócz ukraińskiego prezydenta w Turcji mają być szef biura prezydenta Andrij Jermak, minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha, doradca prezydenta Ihor Żowkwa oraz minister obrony Rustem Umierow.

W środę wieczorem Kreml poinformował jednak, że w składzie rosyjskiej delegacji nie będzie Putina. Na czele rosyjskiej delegacji ma stanąć Władimir Medinski, doradca Putina. Do Turcji udadzą się też wiceszef MSZ Michaił Gałuzin, wiceminister obrony Aleksandr Fomin i szef głównego zarządu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji admirał Igor Kostiukow.

We wtorek Biały Dom poinformował, że na rozmowy rosyjsko-ukraińskie do Stambułu udadzą się sekretarz stanu Marco Rubio oraz specjalni wysłannicy Steve Witkoff i Keith Kellogg. Agencja Reutera podała w czwartek rano, powołując się na anonimowe źródło, że Trumpa nie będzie w czasie rozmów.

Prezydent USA ogłosił jednak przed południem w czwartek w Katarze, że może udać się w piątek na rozmowy między Ukrainą a Rosją w Turcji, jeżeli dojdzie do postępu w tych negocjacjach. "Myślałem o tym, by tam pojechać. (...) Gdyby coś się wydarzyło, pojechałbym w piątek, gdyby było to zasadne" - powiedział Trump, cytowany przez agencję Reutera.

Czwartek jest ostatnim dniem wizyty amerykańskiego prezydenta na Bliskim Wschodzie.

Reuters ocenił, że nieobecność prezydentów USA i Rosji w Stambule "obniża oczekiwania na przełom w wojnie". To pierwsze takie spotkanie o wojnie w Ukrainie, w którym mają wziąć udział przedstawiciele Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych.

Trump o rozmowach Rosji i Ukrainy w Turcji: nalegałem, żeby to spotkanie się odbyło i tak się stało Źródło: TVN24 BiS, Reuters

Propozycja rozmów

W sobotę przywódcy Ukrainy, Polski, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii wezwali Rosję do bezwarunkowego przyjęcia 30-dniowego zawieszenia broni, grożąc przy tym nałożeniem sankcji na Moskwę. Zełenski popiera natychmiastowe 30-dniowe zawieszenie broni, ale Putin powiedział, że najpierw chce rozpocząć rozmowy i zaproponował rozpoczęcie bezpośrednich negocjacji między Rosją a Ukrainą w czwartek w Turcji.

Doradca Putina ds. zagranicznych Jurij Uszakow oświadczył później, że negocjacje powinny uwzględniać "sytuację na froncie", a ich punktem wyjścia miałby być powrót do przerwanych rokowań z jesieni 2022 roku. Kilka godzin później, jak informował Reuters, doszło do ataku rosyjskich dronów na Kijów.

W czwartek rozpoczną się rozmowy pokojowe między Ukrainą a Rosją Źródło: Tomasz Pupiec/Fakty po Południu TVN24

Z kolei w niedzielę prezydent USA Donald Trump zamieścił wpis w portalu Truth Social, w którym odniósł się do potencjalnych rozmów pokojowych w sprawie wojny w Ukrainie.

"Prezydent Rosji Putin nie chce porozumienia o zawieszeniu broni z Ukrainą, raczej chce się spotkać w czwartek w Turcji, aby wynegocjować możliwe zakończenie tego rozlewu krwi" - napisał Trump. Dodał, że Ukraina "powinna się na to zgodzić natychmiast".

