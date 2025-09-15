"Incydent prowadzący do eskalacji i wzrostu zagrożenia". Wezwali ambasadora Rosji

Szefowa MSZ Rumunii: zwrócimy się do ONZ w sprawie naruszenia naszego terytorium przez rosyjskiego drona Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: W sobotę rumuńskie siły powietrzne przechwyciły rosyjskiego drona, który przekroczył przestrzeń powietrzną tego kraju

Ministra spraw zagranicznych Rumunii Oana Toiu zapowiedziała, że zwróci się do Zgromadzenia Ogólnego ONZ w tej sprawie i wystosowała apel do społeczności międzynarodowej.

Resort, którym kieruje Toiu, wyraził "zdecydowany protest" w związku z incydentem.

Rumuńskie MSZ wyraziło w komunikacie "zdecydowany protest przeciwko" naruszeniu przez rosyjskiego drona przestrzeni powietrznej kraju, co Bukareszt ocenił jako "niedopuszczalne i nieodpowiedzialne działanie, będące naruszeniem suwerenności Rumunii". Zaapelowano do strony rosyjskiej, aby ta podjęła wszelkie możliwe środki, żeby nie doprowadzić po raz kolejny do takiej sytuacji.

"Tego rodzaju incydenty prowadzą do eskalacji i wzrostu zagrożenia dla bezpieczeństwa regionu" - przekazał w niedzielę rosyjskiemu ambasadorowi rumuński resort spraw zagranicznych.

Rumunia zwróci się do ONZ w sprawie rosyjskiego drona

Szefowa dyplomacji Rumunii Oana Toiu zapowiedziała w niedzielę, że zwróci się do Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie naruszenia przestrzeni powietrznej Rumunii przez rosyjskiego drona. Zaapelowała też do społeczności międzynarodowej o ścisłe przestrzeganie sankcji nałożonych na Rosję.

Minister obrony Rumunii Ionut Mosteanu poinformował w sobotę wieczorem, że rumuńskie siły powietrzne przechwyciły drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną kraju. Stacja telewizyjna Antena 3 CNN powiadomiła, że władze wysłały komunikat do mieszkańców okręgu Tulcza przy granicy z Ukrainą z apelem o zachowanie maksymalnych środków ostrożności.

