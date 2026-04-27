Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rosyjska delegacja w Korei Północnej. W tle kolejna umowa o współpracy

|
Spotkanie Kim Dzong Una z rosyjską delegacją w Pjongjangu
Rosyjska delegacja odwiedza Pjongjang
Źródło: Reuters
Kim Dzong Un zadeklarował w trakcie spotkania z rosyjską delegacją w Pjongjangu dalsze wsparcie dla Kremla. Według rosyjskiego ministra obrony tematem rozmów był kolejny plan współpracy wojskowej.

Według reżimowej agencji KCNA północnokoreański przywódca oświadczył, że dzięki "heroicznej" walce jego żołnierzy udaremniono "hegemoniczne zamiary i militarne awantury realizowane przez Stany Zjednoczone i Zachód", a walki miały ogromne "strategiczne znaczenie". Odnosząc się do zakończonej dokładnie rok wcześniej "operacji wyzwolenia obwodu kurskiego", stwierdził, że sojusznicy muszą stanowić "potężny bastion".

Żołnierze Kim Dzong Una w służbie Putina

Słowa padły w trakcie wizyty rosyjskiej delegacji w Pjongjangu. Rosyjski minister obrony Andriej Biełousow oraz przewodniczący Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej Wiaczesław Wołodin wzięli tam udział w niedzielnej uroczystości odsłonięcia Muzeum Pamięci Czynów Bojowych w Zagranicznych Operacjach Wojskowych.

Źródło: PAP/EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT

Kim Dzong Un konsekwentnie dąży do tego, by żołnierze, którzy walczyli po stronie Rosji w obwodzie kurskim, stali się symbolami poświęcenia i lojalności. Wykorzystuje ceremonie państwowe i projekty upamiętniające, aby publicznie podkreślić ich rolę - wyjaśnia portal The Guardian. "Dusze poległych będą żyć wiecznie, wraz z wielkim honorem, którego bronili" - napisał Kim w księdze pamiątkowej.

Deklaracja dalszej współpracy Kima i Putina

"Rząd Korei Północnej będzie nadal w pełni popierał politykę Rosji na rzecz obrony jej suwerenności, integralności terytorialnej i interesów bezpieczeństwa" - zadeklarował Kim Dzong Un podczas niedzielnego spotkania.

W odczytanym podczas wydarzenia liście rosyjski przywódca Władimir Putin zapewnił z kolei, że oba państwa będą trwale umacniać "wszechstronne partnerstwo strategiczne".

Minister Biełousow - jak podała w niedzielę południowokoreańska agencja Yonhap, cytując rosyjski TASS - oświadczył, że Moskwa jest gotowa podpisać pięcioletni plan współpracy wojskowej na lata 2027-2031.

Północnokoreańscy żołnierze na wojnie w Ukrainie

Na mocy traktatu o wzajemnej obronie podpisanego w czerwcu 2024 r. Pjongjang wysłał, według szacunków południowokoreańskiego i zachodnich wywiadów, ok. 14 tys. żołnierzy do walki z siłami ukraińskimi w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji. Wojska ukraińskie wkroczyły tam 6 sierpnia 2024 r. Tłumaczono wówczas, że jednym z celów tej ofensywy było zmuszenie Rosjan do przerzucenia części sił z Donbasu na wschodzie Ukrainy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Żołnierze Kima zmienili taktykę. I stali się "doskonałym celem"

Szacuje się, że w starciach z siłami ukraińskimi zginęło ponad 6 tys. żołnierzy z Korei Północnej. W zamian za wysłanie na front ukraiński kontyngentu wojskowego i sprzętu bojowego Moskwa najprawdopodobniej przekazuje Pjongjangowi zaawansowane technologie wojskowe.

>>> Zobacz też: Ujawnili, ile Kim zyskał na wojnie w Ukrainie

O tym, że Korea Północna dołącza do wojny, poinformowały jako pierwsze zachodnie wywiady. Kreml początkowo dementował te doniesienia. W kwietniu ubiegłego roku sztab generalny rosyjskiej armii w komunikacie o zakończeniu "operacji w obwodzie kurskim" po raz pierwszy oficjalnie przyznał, że po stronie Rosjan walczyli północnokoreańscy żołnierze.

Źródło: PAP, The Guardian

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT

Udostępnij:
Tagi:
Korea PółnocnaMoskwaRosjaKim Dzong UnWojna w UkrainieUkrainaWładimir Putin
Aleksandra Sapeta
Czytaj także:
Piorun, drzewo
Kilkanaście ofiar uderzeń piorunów. Wśród nich są dzieci
METEO
Zatrzymano dziewięć osób
Ściągali Kolumbijczyków do Polski, zmuszali do pracy. Dziewięć osób zatrzymanych
Poznań
imageTitle
Nagle pobiegła w stronę ławki. "To było trochę żenujące"
Najnowsze
Plaża, gorąco, leżaki
Cena wyjazdu rosła po kliknięciu. Setki tysięcy kary dla serwisu turystycznego
BIZNES
Zderzenie na S2
Wypadek na trasie S2. Zablokowany zjazd i ogromny zator w stronę Wilanowa
WARSZAWA
Jarosław Kaczyński
Kaczyński komentuje ruch Nawrockiego. "Ryzykowne"
Polska
malijski żołnierz
Popierał zbliżenie z Rosją. Zginął minister obrony
Świat
Zbiórka Łatwoganga
Co się działo u Łatwoganga? Niezapomniane momenty streamu
Polska
Łukasz Litewka
"To był po prostu dobry człowiek". Czarzasty wspomina Litewkę
Polska
Policyjna taśma (zdj. ilustracyjne)
Spacerował brzegiem jeziora. Znalazł ludzkie zwłoki
Szczecin
imageTitle
Rybakina rozpętała kłótnię. "Kradzież"
EUROSPORT
Policja (zdj. ilustracyjne)
Zamordowany mężczyzna, całe ciało poranione. Żona zatrzymana
Kujawsko-Pomorskie
Zbiórka Łatwoganga
Łatwogang i Bedoes apelują, Czarzasty odpowiada. Padła deklaracja
Polska
Do trzęsienia ziemi doszło w prefekturze Hokkaido na północy Japonii
Japonia. Kolejne trzęsienie w przeciągu kilku dni
METEO
Włodzimierz Czarzasty
"Żaden kraj na świecie tego nie robi". Czarzasty o pomyśle Nawrockiego
Polska
imageTitle
O'Sullivan na prowadzeniu w starciu legend
Najnowsze
USA. Giełda reaguje na konflikt z Iranem
Stopy procentowe i wyniki spółek. Najważniejsze wydarzenia tygodnia
BIZNES
Naftali Benet i Jair Lapid
Opozycja jednoczy się przeciw Netanjahu. Powstała nowa partia
Świat
ropa naftowa wydobycie paliwo shutterstock_516570646.jpg
Najwyższa podwyżka od początku wojny. Reakcja na ruch Trumpa
BIZNES
Islamabad
"Nowa propozycja" Iranu. Trump zwołuje naradę
Świat
imageTitle
Hiszpania w szoku po bandyckim zachowaniu bramkarza
EUROSPORT
Przymrozek
Mroźny poranek w Polsce. Gdzie było najzimniej
METEO
36 min
pc
Alzheimer atakuje wcześniej, niż sądzimy. "Łatwo przegapić początki"
Joanna Kryńska
Policja przejęła 200 par podrobionych butów
200 par podrobionych butów. 34-latka z zarzutami
WARSZAWA
Stacja paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Ceny paliw w poniedziałek. Tyle mają kosztować
BIZNES
Królowa Kamila, król Karol, prezydent Donald Trump i jego żona Melania Trump
"Król Karol przyjeżdża. Jest świetnym facetem"
Świat
imageTitle
Sinner zmieszany po meczu. "Nie potrzebuję aplikacji randkowej"
EUROSPORT
24 min
pc
Przemyt migrantów. Pośrednicy znikają, gdy kierowcy wpadają w ręce służb
Jakub Stachowiak, Sebastian Klauziński
26 2100 s1cl-0004
Co po zbiórce? Nadchodzi "trudny moment". "Trzymam kciuki, żeby oni to ustali"
Polska
Stream Łatwoganga
Owsiak o zbiórce Łatwoganga. "Można robić to inaczej"
Polska
