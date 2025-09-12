Rosjanie uruchomili "farmy trolli". Mają "obwiniać Ukrainę"

Paweł Prus: działania związane z dezinformacją były integralnym elementem tego ataku

"Rosja zaktywizowała swoje działania w sferze informacyjnej na tle wydarzeń w Polsce i USA" – ostrzegł na portalu Telegram Andrij Kowałenko.

Zdaniem Kowałenki, kierującego CPD, działającym przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, Rosja wykorzystuje do działań w sferze informacyjnej ostatnie wydarzenia w Polsce i USA – naruszenie przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony oraz zabójstwo amerykańskiego aktywisty MAGA, Charliego Kirka.

Moskwa rozgrywa politycznymi podziałami

"Oni (Rosjanie - red.) nakazali swoim farmom trolli obwinianie Ukrainy w sprawie dronów i zagrożeń dla Polski. Równocześnie, rozgrywają tematy polityczne w samej Polsce, tym bardziej, że wybory pokazały podział społeczeństwa praktycznie 50 na 50, jeśli chodzi o poglądy polityczne. Dlatego akcent jest na (rozgrywanie - red.) podziałów (społecznych - red.) w tematach dotyczących Ukrainy, Niemiec, działań polskich władz i drogich rakiet, jakimi zestrzeliwano drony" – napisał Kowałenko.

W jego ocenie celem działań Rosji jest destabilizacja polskiego społeczeństwa i pogłębienie wewnętrznych napięć.

Celem nie tylko Polska i Ukraina

Założeniem tej aktywności Rosji ma być nie tylko osłabienie Ukrainy i Polski, ale także krajów bałtyckich, z którymi graniczy Polska. "A to (Polska - red.) jest kluczową wojskową siłą Europy Wschodniej, także ekonomiczną. To też historyczny konflikt Moskwy i Warszawy" – zauważył Kowałenko.

Podobne działania, zdaniem ukraińskiego analityka, są prowadzone wobec społeczeństwa USA na tle zabójstwa Charliego Kirka. Mają one doprowadzić do konfliktu ruchu MAGA ze wszystkimi innymi stronnictwami politycznymi.

Odnosząc się do ćwiczeń Zapad-25, Kowałenko ocenił, że nie są one zagrożeniem dla Ukrainy z wojskowego punktu widzenia. W opinii szefa CPD Rosja wykorzysta je, aby zademonstrować krajom UE swoje możliwości ofensywne z terytorium Białorusi.

