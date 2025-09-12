Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rosjanie uruchomili "farmy trolli". Mają "obwiniać Ukrainę"

Dron znaleziony w Nowym Mieście nad Pilicą
Paweł Prus: działania związane z dezinformacją były integralnym elementem tego ataku
Rosjanie nakazali swoim farmom trolli obwinianie Ukrainy w sprawie dronów i zagrożeń dla Polski - napisał Andrij Kowałenko, dyrektor ukraińskiego rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD). Zdaniem analityka, celem działań Moskwy jest destabilizacja polskiego społeczeństwa.

"Rosja zaktywizowała swoje działania w sferze informacyjnej na tle wydarzeń w Polsce i USA" – ostrzegł na portalu Telegram Andrij Kowałenko.

Zdaniem Kowałenki, kierującego CPD, działającym przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, Rosja wykorzystuje do działań w sferze informacyjnej ostatnie wydarzenia w Polsce i USA – naruszenie przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony oraz zabójstwo amerykańskiego aktywisty MAGA, Charliego Kirka.

Jedna wojna już trwa. Ta o nasze umysły. "Rosja próbuje nowych rzeczy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jedna wojna już trwa. Ta o nasze umysły. "Rosja próbuje nowych rzeczy"

Renata Gluza, Gabriela Sieczkowska

Moskwa rozgrywa politycznymi podziałami

"Oni (Rosjanie - red.) nakazali swoim farmom trolli obwinianie Ukrainy w sprawie dronów i zagrożeń dla Polski. Równocześnie, rozgrywają tematy polityczne w samej Polsce, tym bardziej, że wybory pokazały podział społeczeństwa praktycznie 50 na 50, jeśli chodzi o poglądy polityczne. Dlatego akcent jest na (rozgrywanie - red.) podziałów (społecznych - red.) w tematach dotyczących Ukrainy, Niemiec, działań polskich władz i drogich rakiet, jakimi zestrzeliwano drony" – napisał Kowałenko.

W jego ocenie celem działań Rosji jest destabilizacja polskiego społeczeństwa i pogłębienie wewnętrznych napięć.

Celem nie tylko Polska i Ukraina

Założeniem tej aktywności Rosji ma być nie tylko osłabienie Ukrainy i Polski, ale także krajów bałtyckich, z którymi graniczy Polska. "A to (Polska - red.) jest kluczową wojskową siłą Europy Wschodniej, także ekonomiczną. To też historyczny konflikt Moskwy i Warszawy" – zauważył Kowałenko.

Ruszyły ćwiczenia Zapad-2025
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ruszyły ćwiczenia Zapad-2025

Podobne działania, zdaniem ukraińskiego analityka, są prowadzone wobec społeczeństwa USA na tle zabójstwa Charliego Kirka. Mają one doprowadzić do konfliktu ruchu MAGA ze wszystkimi innymi stronnictwami politycznymi.

Odnosząc się do ćwiczeń Zapad-25, Kowałenko ocenił, że nie są one zagrożeniem dla Ukrainy z wojskowego punktu widzenia. W opinii szefa CPD Rosja wykorzysta je, aby zademonstrować krajom UE swoje możliwości ofensywne z terytorium Białorusi.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
PolskaUkrainaRosjaDezinformacjabezpieczeństwoBezpieczeństwo w internecie
Czytaj także:
Potrącenie trzech pieszych. Za kierownicą siedział 19-latek
Wjechał na chodnik, zginęły trzy osoby. Prokuratura chce kary w zawieszeniu
Kielce
imageTitle
Policzyli medale, Polaków brak
EUROSPORT
Deportacja nielegalnie pracujących Koreańczyków
"Wróciłem, jestem wolny". Tak powitano pracowników Hyundaia
BIZNES
8 min
pc
Od Madrytu po Sztokholm. Jakie języki obce znają politycy?
Sejm Wita
Polskie wojsko "rozgrzewa się" przed Zapad-2025? Uwaga na manipulacyjny przekaz
FAŁSZPolskie wojsko "rozgrzewa się"? Manipulacja w związku z Zapad-2025
Gabriela Sieczkowska
Piwnica pod jednym z domów spokojnej starości. Tutaj kiedyś były hermetyczne drzwi prowadzące do schronu
Nowych schronów nie ma nawet na papierze. Stare wciąż są zagadką
Bartosz Żurawicz
Służba więzienna
Ucieczka więźnia. Trwają poszukiwania
Lubuskie
Jolanta Sobierańska-Grenda
"System jest poplątany i chaotyczny". Nowa ministra zdrowia zabiera głos
Zdrowie
Michael Mallinson. Kanadyjczyk został fałszywie zidentyfikowany jako strzelec Charliego Kirka
Kanadyjczyk fałszywie wskazany w sieci jako zabójca Charliego Kirka. Był "w szoku"
Świat
pc
Premier: jeszcze dziś dowiemy się, jakie będą działania NATO
Polska
Nietrzeźwi nastolatkowie byli w wieku 13-16 lat (zdj. ilustracyjne)
Zaczyna się niewinnie. Potem człowiek bierze coraz więcej, częściej i drożej
Zuzanna Kuffel
Wojsko polskie, polscy żołnierze
MON o polsko-ukraińskich szkoleniach dronowych. "Zaawansowane rozmowy"
Polska
Wybrzeże Zatoki Manilskiej, gdzie zapadanie się lądu jest szczególnie szybkie
Całe wyspy zapadają się do morza. "Powrót do normalnego życia jest już niemożliwy"
METEO
40-latka została zatrzymana
Sprzątała półki, sprzątnęła też biżuterię
WARSZAWA
shutterstock_1588024930
Wydawanie dowodów i paszportów było niemożliwe
BIZNES
primorsk
Wybuchy w kluczowym rosyjskim porcie nad Bałtykiem
Świat
Zniszczona skarbona
Zniszczył skarbony w kościele i ukradł pieniądze
Lubuskie
NASAMS
Wydadzą rekordowe sumy na obronność. Powodem "sytuacja w Polsce"
Świat
imageTitle
Biletowe szaleństwo przed mundialem
EUROSPORT
Szczątki drona znalezione w miejscowości Wohyń
Wiceszef MON o "pożytecznych rosyjskich idiotach". Apeluje do polityków
Polska
EN_01662426_1055 (1)
Książę Harry w Ukrainie. Na zaproszenie rządu
Świat
Teleskop, niebo nocą
Dziś Księżyc będzie jak "słoń w składzie porcelany"
METEO
Autostrada A2
Podwyżki na autostradzie. Nowe stawki już obowiązują
BIZNES
Mężczyzna zażądał od ekspedientki alkoholu i papierosów
W kominiarce i z siekierą napadł na sklep. Uciekając, zgubił łup, buty i spodnie
Kielce
Molestował dziewczynkę (zdjęcie ilustracyjne)
60-latek podejrzany o molestowanie 9-latki. Jest mężem babci dziecka
Wrocław
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej. Proces 60 pseudokibiców
W krwawej bijatyce zginął 40-latek. 60 pseudokibiców na ławie oskarżonych
Katowice
imageTitle
Statystyk ostrzega przed meczem Polaków
EUROSPORT
imageTitle
"Gang Łysego" u Kwiatkowskiego. Koledzy poszli śladem Polaka
EUROSPORT
Marcin Przydacz
Przydacz: być może są i takie drony, które przyleciały nieco przypadkowo
Polska
Nerkę Saturna przeszczepiono psu z hodowli
Wyciął nerkę Saturnowi i przeszczepił innemu psu. Zwrot w sprawie i zaskakujący wyrok sądu
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica