Rosja znów chwali się ćwiczeniami. Rakiety "trafiły w cele"

Rosyjskie ćwiczenia na Morzu Ochockim Źródło: Reuters

Służby prasowe rosyjskiej Floty Pacyfiku przekazały w piątek, że w tym dniu dwa okręty podwodne z napędem atomowym, Omsk i Krasnojarsk, wystrzeliły pociski manewrujące w ramach ćwiczeń na Morzu Ochockim.

Pociski Oniks i Granit miały trafić w cele oddalone o ponad 250 kilometrów - podano w propagandowym komunikacie.

Rosyjskie ćwiczenia na Morzu Ochockim. Ujęcie z nagrania resortu obrony w Moskwie Źródło: Reuters

Ćwiczenia są realizowane w celu ochrony morskich szlaków komunikacyjnych północnej części Oceanu Spokojnego oraz wybrzeża Kamczatki i Czukotki - poinformowały służby prasowe rosyjskiej Floty Pacyfiku.

Pokaz siły na Morzu Ochockim odbywa się w czasie napiętej sytuacji między Rosją i państwami NATO po naruszeniu przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej.

"Próba zastraszenia społeczeństw państw NATO"

14 września, w czasie ćwiczeń Zapad 2025, armia rosyjska poinformowała, że w Morzu Barentsa przetestowała hipersoniczny pocisk Cyrkon. Został odpalony z fregaty Admirał Gołowko.

Rosyjska fregata Admirał Gołowko Źródło: mil.ru

Ćwiczenia Zapad-2025 z udziałem rosyjskich i białoruskich żołnierzy odbyły się 12-16 września. Zgodnie z oficjalnym scenariuszem w ich trakcie przećwiczono obronę Białorusi i Rosji przed potencjalną agresją zewnętrzną, a następnie operację kontrofensywną z udziałem armii obu krajów.

Według polskich analityków celem ćwiczeń Zapad-2025, poprzedzonych naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, była próba zastraszenia społeczeństw państw NATO.

