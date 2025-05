Rosja wzmacnia siły na granicy NATO. Trump: wcale się nie martwię

Trwa rozmowa telefoniczna między Donaldem Trumpem i Władimirem Putinem Źródło: TVN24

Donald Trump powiedział, że "wcale nie martwi się" wzmacnianiem rosyjskich sił przy granicy z Finlandią i Norwegią. O rozbudowie rosyjskich baz i infrastruktury wojskowej przy granicy z dwoma państwami członkowskimi NATO poinformował wcześniej "New York Times".

Kluczowe fakty: Wypowiedź Donalda Trumpa miała miejsce krótko po jego długiej rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem.

Granice Finlandii i Norwegii z Rosją mają łącznie ponad 1,5 tys. kilometrów.

Rosyjska aktywność na tych granicach nie przypomina przygotowań przed inwazją na Ukrainę - twierdzi "NYT".

We wtorek prezydent USA poinformował o projekcie nowej tarczy antyrakietowej "Złota Kopuła". Przy okazji Donald Trump został spytany o niedawne doniesienia "New York Timesa". Dziennik podał, że najnowsze zdjęcia satelitarne pokazują rozbudowę rosyjskich baz i infrastruktury wojskowej przy granicy z Finlandią, co według "NYT" może "ujawnić strategię Rosjan na to, co stanie się po wojnie w Ukrainie".

- Wcale się się o to nie martwię - odpowiedział Trump. - Oni są bardzo bezpieczni. Te dwa kraje będą bardzo bezpieczne - dodał.

Rosja wzmacnia siły na granicy NATO

Zdjęcia, których aktualność została potwierdzona przez urzędników NATO, pokazują rzędy nowych namiotów, nowe magazyny, w których można przechowywać pojazdy wojskowe, trwającą renowację schronów dla myśliwców oraz nowe prace budowlane w niemal nieużywanej dotąd bazie śmigłowców.

Według ekspertów cytowanych przez gazetę, posunięcia te wyglądają na wczesny etap większej, długoterminowej ekspansji, choć nie przypomina to przygotowań takich, jak te przed inwazją na Ukrainę. Granica Finlandii i Rosji ma długość 1340 km, a granica Norwegii i Rosji - około 198 km.

Finlandia podnosi wiek rezerwistów

Norwegia jest jednym z założycieli NATO, natomiast Finlandia dołączyła do Sojuszu w 2023 roku. Fiński minister obrony Antti Hakkanen poinformował w ubiegłym tygodniu, jeszcze przed doniesieniami "NYT", o szczegółach projektu podnoszącego wiek rezerwistów do 65 lat. Obecnie górna granica wieku dla żołnierzy rezerwy wynosi 50 lat, a dla oficerów i podoficerów 60 lat. Zmiana miałaby dotyczyć wszystkich urodzonych w 1966 roku i później i umożliwiłaby zwiększenie rezerw fińskiej armii do miliona osób.