Media: na Kremlu omawiają spotkanie Trumpa z Putinem. Pada szczególna data

Gdzie może odbyć się spotkanie?

Moskwa chciała początkowo, by przygotowania do spotkania trwały od czterech do pięciu miesięcy. Jednak sytuacja na polu bitwy i dynamika na scenie politycznej zmusiły Kreml do przyspieszenia swoich planów - podaje portal. "Jeśli to będzie się zbyt długo przeciągać, Waszyngton może stracić zainteresowanie. Krajowy sprzeciw wobec kontaktów z Moskwą już się nasila w USA, a europejscy partnerzy naciskają. Co więcej, Trump będzie mierzyć się z jeszcze większym wyzwaniem: relacje z Chinami" - powiedziało rosyjskie źródło zbliżone do negocjacji.