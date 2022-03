Atak Rosji na Ukrainę. Ukraińskie siły zbrojne: na południu Rosji działa sztab najemników z grupy Wagnera

Czym jest Grupa Wagnera?

Tak zwana grupa Wagnera to prywatna rosyjska firma wojskowa należąca do zaufanego współpracownika Władimira Putina - oligarchy Jewgienija Prigożyna. Działa ona jako "długie ramię" Kremla i była wysyłana do miejsc konfliktów, w które Rosja oficjalnie nie była zaangażowana.