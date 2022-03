Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeżył w ciągu ostatniego tygodnia co najmniej trzy próby zamachu - poinformował brytyjski dziennik "The Times", dodając, że przed końcem tego tygodnia zapewne podjęta zostanie kolejna. Według źródeł dziennika, jedna z wysłanych grup była zaskoczona tym, jak dobrze poinformowana jest ochrona ukraińskiego prezydenta.

Dziennikarze "The Times" opisali, że do zabicia ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego wysłano dwie różne grupy - najemników ze wspieranej przez Kreml grupy Wagnera oraz czeczeńskie siły specjalne, a próby obu zostały udaremnione przez przeciwników wojny w szeregach rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), którzy przekazali Ukraińcom ostrzeżenie.

Najemnicy z grupy Wagnera w Kijowie ponieśli straty podczas swoich prób zamachu i podobno byli zaniepokojeni tym, jak dokładnie Ukraińcy przewidzieli ich ruchy - opisano w "The Times". Źródło bliskie grupie powiedziało, że to było "niesamowite", jak dobrze poinformowana okazała się ochrona Zełenskiego.

Najemnicy znaleźli się pod silną presją Moskwy, aby przyspieszyć działania, co miałoby pozwolić na ogłoszenie widocznego sukcesu i podobno zamierzają w ciągu kilku dni dokonać 24 zabójstw z "listy osób do zabicia". Źródło bliskie najemnikom w Kijowie twierdzi, że pomimo utraty części grupy w nieudanych operacjach w tym tygodniu, nadal jest ich w Kijowie prawie 400.

"Wystarczy, że jednemu z nich się poszczęści i wszyscy wracają do domu z nagrodą" - mówi cytowane przez "The Times" źródło. Uważa się, że najemnicy opracowali już plany kolejnej próby przed weekendem.

Oficjalnie Grupa Wagnera nie istnieje

Grupa Wagnera to nieoficjalna nazwa formacji, która - według mediów niezależnych - brała udział w walkach w Donbasie, Syrii, Mali, Sudanie, Mozambiku, Republice Środkowoafrykańskiej, Wenezueli i Libii. Media wiążą tę "prywatną firmę wojskową" ze zbliżonym do Kremla biznesmenem Jewgienijem Prigożynem. Zatrudnianie najemników jest zabronione przez rosyjskie i międzynarodowe prawo.

Zełenski pozostaje w kraju

Ukraiński prezydent codziennie zwraca się do obywateli, czasem także do Rosjan. W czwartek wezwał Władimira Putina do bezpośredniej rozmowy, twierdząc, że jest to "jedyny sposób na powstrzymanie wojny". - Gdybym nie był prezydentem, walczyłbym teraz w obronie terytorialnej - dodał.