Obrońcy się niepokoją, rosyjskie władze zapewniają: stan zdrowia Nawalnego stabilny i zadowalający

Rosyjskie służby więzienne w obwodzie włodzimierskim, w którym odbywa wyrok Aleksiej Nawalny, zapewniają, że więzień ma się dobrze. Współpracownicy opozycjonisty twierdzą, że w zakładzie zaczął mieć problemy ze zdrowiem, odczuwa, między innymi, silne bóle w plecach.

Federalna Służba Więzienna (FSIN) w obwodzie włodzimierskim oświadczyła w czwartek, że 24 marca w kolonii w Pokrowie odbyły się badania lekarskie więźniów, w tym Aleksieja Nawalnego. "Wyniki badań świadczą, że jego stan zdrowia oceniany jest jako stabilny i zadowalający" - podała FSIN.

Adwokaci opozycjonisty, którzy mieli w środę zobaczyć się z nim w kolonii karnej, nie zostali do niego dopuszczeni. Radio Echo Moskwy podało, że oczekiwali przed zakładem przez kilka godzin. Służby więzienne tłumaczyły najpierw, że odwiedzanie więźniów jest ograniczone z uwagi na pandemię COVID-19, później oznajmiły, że "godziny odwiedzin się skończyły". W czwartek prawnicy spróbują ponownie dostać się do kolonii, by odwiedzić Nawalnego - poinformowało Echo Moskwy.

Bóle w plecach i dwie tabletki ibuprofenu

Współpracownik opozycjonisty Leonid Wołkow mówił w środę, że Nawalny od końca zeszłego tygodnia odczuwa silne bóle w plecach, drętwieje mu noga i nie może na niej stanąć. Od czasu, kiedy zaczął odczuwać ból, miał otrzymać jedynie dwie tabletki ibuprofenu. Wołkow przypuszczał także, że Nawalny przebywa w więziennym szpitalu, jednak służby więzienne nie chciały tego potwierdzić, tłumacząc, że byłoby to "ujawnieniem danych osobowych".

Obrońcy Nawalnego obawiają się, że "dzieje się z nim coś niedobrego", a oni nie są w stanie się tego dowiedzieć.

Olga Romanowa, założycielka fundacji Ruś Siedząca, niezależnej organizacji broniącej praw więźniów, mówiła Radiu Swoboda, że obrońcy praw człowieka, od chwili skazania Nawalnego i umieszczeniu go w kolonii karnej, obawiali się o stan jego zdrowia.

- Twierdzili, że zdrowie Aleksieja Nawalnego jest w tej kolonii w wielkim niebezpieczeństwie, bo zdrowi ludzie w ogóle nie stają się zdrowsi w tym systemie. To, że w piątek 19 marca przyszedł do niego lekarz z Federalnej Służby Więziennej, to oczywiście bzdura. Zwykle skazany nigdy nie zostanie umówione na wizytę u lekarza. To, że Nawalny otrzymał dwie tabletki ibuprofenu, świadczy jednak o szczególnej uwadze do Aleksieja - powiedziała Romanowa.

Przypomnę, że to w tej strefie siedział moskiewski aktywista Konstantin Kotow, który tęsknił za Aleksiejem przez półtora miesiąca, i zaraził się świerzbem. Po pierwsze, sam fakt zarażenia się taką chorobą dla nas, ludzi żyjących na wolności, jest dość dziwną rzeczą, ale tak jest w porządku. Fakt, że w ogóle nikt nigdy nie oferował leczenia Kotowowi, również mówi wiele.

Skazany na 2,5 roku więzienia

Opozycjonista, który został aresztowany w połowie stycznia, po powrocie do kraju z Niemiec, ma spędzić w kolonii karnej około 2,5 roku. Wyrok odbywa w zakładzie w Pokrowie w obwodzie włodzimierskim.

Aleksiej Nawalny w sierpniu 2020 roku stracił przytomność na pokładzie samolotu lecącego z Tomska na Syberii do Moskwy. Po awaryjnym lądowaniu w Omsku trafił do tamtejszego szpitala. Na prośbę rodziny został przetransportowany lotniczą karetką pogotowia do Niemiec. Przeszedł tam leczenie i rehabilitację, podczas której - jak relacjonował - uczył się od nowa chodzenia i wielu innych czynności.

Władze niemieckie uznały, że opozycjonistę próbowano otruć w Rosji bojowym środkiem chemicznym typu nowiczok. Władze Rosji temu zaprzeczają.

"Wylot Julii Nawalnej"

Agencja Interfax podała w środę, powołując się na własne źródła, że żona Nawalnego, Julia, wyleciała do Niemiec. Informacji tej nie potwierdziła jej prawniczka, która "nie chciała komentować sprawy". Interfax przypomniała, że to drugi wyjazd Nawalnej do Niemiec, od lutego, kiedy służba więzienna odwiesiła wyrok w zawieszeniu dla jej męża. Niemiecki tygodnik "Der Spiegel" relacjonował w lutym, że Nawalna przebywała w Niemczech z prywatną wizytą.

W 2014 roku opozycjonista został skazany na 3,5 roku w zawieszeniu za domniemaną defraudację funduszy francuskiej firmy Yves Rocher. Na poczet kary został zaliczony dziesięciomiesięczny areszt domowy, który opozycjonista odbył w 2014 roku, przez co kara rzeczywista miała wynosić 2 lata i osiem miesięcy. Później sąd wyższej instancji skrócił ją o kolejne sześć miesięcy.

