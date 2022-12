"Dziwny stan" Siergieja Szojgu w Mińsku, wcześniej miał być na "linii frontu" w Ukrainie

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu, który przyleciał do stolicy Białorusi wraz z prezydentem Władimirem Putinem, zwrócił na siebie uwagę z powodu problemów z chodzeniem. Mocno utykał, wchodząc do Pałacu Niepodległości w Mińsku - napisał ukraiński portal Obozrewatel. Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko opublikował nagranie, które zdaje się potwierdzać, że szef rosyjskiego resortu obrony może mieć problemy ze zdrowiem.

"Szojgu przybył do Mińska utykając i ukrywając prawą rękę" - napisał na Twitterze Anton Heraszczenko, zamieszczając nagranie kulejącego ministra obrony Rosji . "Lekko ranny?" - stawia pytanie doradca szefa ukraińskiego MSW.

