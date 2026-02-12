"Widział i wie bardzo wiele". Znika jeden z najbliższych ludzi Putina

Władimir Putin i Siergiej Iwanow (21.09.2007) Źródło: VLADIMIR RODIONOV/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

73-letni Siergiej Iwanow nie jest zwykłym urzędnikiem Kremla, który został zwolniony ze stanowiska przez Władimira Putina. To ktoś, kto pracował z Putinem od lat siedemdziesiątych, komu Putin ufał. Jest zbyt znaczącą postacią, by po prostu odejść z polityki - tak eksperci w Moskwie zareagowali na informację o dymisji Iwanowa ze stanowiska przedstawiciela prezydenta Rosji do spraw ochrony środowiska, ekologii i transportu. Putin podpisał dekret w tej sprawie 4 lutego.

Iwanow, generał broni w stanie spoczynku, przez szereg lat był uważany za osobę numer dwa w Rosji. Mówiło się o nim, że jest postacią tej samej rangi, co obecny gospodarz Kremla. Rzecznik Władimira Putina, Dmitrij Pieskow, stwierdził, że Iwanow odszedł na własne życzenie. Jaki mógł być tego powód? To kolejne odejście z Kremla osoby, która była z Putinem niemal od początku.