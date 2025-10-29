Logo strona główna
Media: Putin bardziej niż kiedykolwiek zdeterminowany, by kontynuować wojnę

Rosyjskie wojsko w obwodzie kurskim
Ukraiński analityk: Ukraina ma już wypracowane systemy do walki z dronami
Źródło: TVN24
Władimir Putin jest zdeterminowany, by kontynuować wojnę w Ukrainie. Nie ma oznak, że Rosja jest gotowa do kompromisu - podała stacja NBC News, powołując się na ustalenia amerykańskiego wywiadu. - On chce walczyć do ostatniego Rosjanina, bo utraciłby władzę i zostałby zabity, gdyby nie kontynuował wojny - ocenia były republikański kongresmen Donald Ritter.

Stacja NBC News we wtorek poinformowała, że według amerykańskiego wywiadu Władimir Putin jest bardziej niż kiedykolwiek wcześniej zdeterminowany, aby kontynuować wojnę w Ukrainie. Telewizja powołuje się przy tym na informacje od dwóch chcących zachować anonimowość wysokich rangą amerykańskich urzędników.

Analiza, którą przekazano członkom Kongresu w tym miesiącu, miała wykazać, że według wywiadu nie ma oznak świadczących o tym, że Rosja jest gotowa do kompromisu w sprawie Ukrainy - pisze NBC News. Dodaje, powołując się na dwa inne źródła zaznajomione ze sprawą, że ocena wywiadu jest zgodna z tym, jak amerykańskie i zachodnie agencje wywiadowcze postrzegały stanowisko rosyjskiego reżimu od początku inwazji w lutym 2022 roku.

Zełenski o planie zawieszenia broni
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zełenski o planie zawieszenia broni

Rosja chce dalej walczyć

Według źródeł stacji wygląda na to, że obecnie Putin obstaje przy swoim stanowisku w jeszcze większym stopniu niż dotychczas. Z analizy wywiadu ma wynikać, że w obliczu dużych strat wojsk rosyjskich i niepowodzeń gospodarczych w kraju, Putin chce opanować ukraińskie terytorium i rozszerzyć wpływy swojego państwa, by usprawiedliwić ludzkie i finansowe straty.

W ubiegłym tygodniu administracja USA ogłosiła sankcje na dwa największe rosyjskie koncerny naftowe, Rosnieft i Łukoil. Odwołano też - przynajmniej na razie - planowany szczyt przywódców USA i Rosji w Budapeszcie. W sobotę prezydent Donald Trump powiedział, że nie spotka się z przywódcą Rosji, dopóki nie będzie wiedział, że dojdzie do zawarcia porozumienia w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. NBC News zwraca uwagę, że jest to "oznaką rosnącej frustracji Trumpa".

"Putin chce walczyć do ostatniego Rosjanina"

W rozmowie z PAP członek Izby Reprezentantów USA w latach 1979-1993 i szef organizacji Remembrance Society, republikanin Donald Ritter ocenił, że zakończenie wojny w tym momencie nie leży w interesie Putina. - Gdyby Putin zatrzymał wojnę teraz, po trzech i pół roku rozlewu krwi i strat finansowych, po zrobieniu z Rosji pariasa, po całkowitym przekształceniu rosyjskiej gospodarki w gospodarkę wojenną, znalazłby się w niebezpieczeństwie, mógłby stracić władzę i życie - stwierdził Ritter.

- Nasi politycy muszą zdać sobie sprawę ze skali przestępczości Putina i przyczyn, dla których nie może zatrzymać wojny w obecnych okolicznościach. Dlatego namawianie (go) do negocjacji i zamrażanie linii frontu nie zadziałają - dodał. - On chce walczyć do ostatniego Rosjanina, bo utraciłby władzę i zostałby zabity, gdyby nie kontynuował wojny. Będzie więc walczył o to, by osiągnąć sytuację patową, (...) chyba że nastąpi jakaś duża zmiana w polityce Zachodu, gdy (ten) zda sobie sprawę, że Putin nie może się zatrzymać i że jest przestępcą od zawsze - podkreślił.

Według niego Putin "rozpoczął wojnę, by w trzy do pięciu dni zdobyć szybkie zwycięstwo i wrócić do swojego elektoratu z ogromnym wzrostem popularności". Jak dodał, "zrobił to samo z Krymem w 2014 roku, z Gruzją w 2008 roku, gdy jego popularność spadała". Ritter twierdzi, że rosyjski przywódca nie zdawał sobie jednak sprawy, że Ukraińcy są tak odporni i zdolni do stawiania oporu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Powiększa się strefa śmierci. "Polowanie trwa"

Powiększa się strefa śmierci. "Polowanie trwa"

Węgry "uzależnione”. Orban leci do Trumpa, bo ten "się myli"

Węgry "uzależnione”. Orban leci do Trumpa, bo ten "się myli"

Autorka/Autor: pb//mm

Źródło: PAP, NBC News

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

RosjaUkrainaWładimir PutinWojna w Ukrainie
