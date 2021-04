Uczestnicy mają flagi i egzemplarze konstytucji. W Rosji demonstracje w obronie Nawalnego

Manifestacja w Moskwie rozpoczęła się o godzinie 19 czasu moskiewskiego (godz. 18 w Polsce). Zwolennicy Nawalnego zgromadzili się w kilku położonych blisko siebie punktach: rejonie Placu Maneżowego nieopodal Kremla, ulicy Twerskiej, przed budynkiem niższej izby parlamentu - Dumy Państwowej. Widać też grupy ludzi pod pomnikiem Fiodora Dostojewskiego przy głównej bibliotece państwowej - bibliotece imienia Lenina. Metalowe ogrodzenia ustawione przez siły porządkowe sprawiają, że grupy ludzi gromadzą się oddzielnie i demonstracja wygląda na nieskoordynowaną. Pojawiły się plakaty wzywające do uwolnienia Nawalnego. Ludzie przynieśli też flagi państwowe i egzemplarze konstytucji Rosji.

"Precz z Putinem!", "Nie boimy się!"

W Petersburgu tłum zgromadził się najpierw na Placu Senackim. Uczestnicy demonstracji żądają, by do Nawalnego dopuszczono lekarza. Niektórzy wznoszą też hasła wymierzone przeciwko prezydentowi Władimirowi Putinowi: "Rosja bez Putina!", "Precz z carem!". Policja uprzedza, że rozpocznie zatrzymania i użyje siły wobec uczestników demonstracji. Funkcjonariusze powiedzieli też dziennikarzom, by nie przeszkadzali w zatrzymaniach i myśleli o własnym bezpieczeństwie. Tłum przemieszcza się na plac przy Soborze świętego Izaaka, gdzie są już siły specjalne policji OMON. Ludzie krzyczą: "Nie boimy się!".