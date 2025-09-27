Logo strona główna
Świat

Policzek dla Rosji. Zabrakło jej głosów, chciała powtórnego głosowania

Lotnictwo cywilne
Trump: jestem bardzo niezadowolony z tego, co robi Rosja i co robi Putin
Źródło: Reuters
Rosja nie zdobyła wystarczającego poparcia, aby zostać wybraną do Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Straciła tam miejsce w 2022 roku, po inwazji na Ukrainę. Przedstawiciel Rosji chciał powtórnego głosowania w tej sprawie.

Rosja otrzymała 87 głosów, a do odzyskania miejsca w 36-osobowej Radzie Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) potrzeba było 93 głosów.

Do głosowania doszło podczas zgromadzenia organizacji w Montrealu.

Przedstawiciel Rosji chciał powtórnego głosowania

W 2022 roku, po inwazji na Ukrainę, Rosja straciła miejsce w Radzie, do której należą takie kraje jak Chiny, Brazylia, Stany Zjednoczone i Australia jako "państwa o kluczowym znaczeniu w transporcie lotniczym".

Przedstawiciel Rosji po sobotnim głosowaniu natychmiast zaapelował o "powtórne głosowanie", które nie zostało zaakceptowane przez zgromadzenie. Rzecznik rosyjskiego ministerstwa transportu na razie nie odniósł się do sprawy.

"Najbardziej agresywna strona"

Rosja spotyka się z potępieniem ze strony Rady ICAO nie tylko ze względu na działania wojenne prowadzone w Ukrainie, ale także za zagłuszania sygnału GPS nad Bałtykiem, czemu Moskwa zaprzecza.

"Oni (Rosja - red.) są najbardziej agresywną stroną, która narusza międzynarodowe porozumienia i normy" - powiedział agencji Reuters telefonicznie na początku tego tygodnia sekretarz transportu USA Sean Duffy.

"Jak mogliśmy pozwolić komuś wejść do światowej organizacji, która tak naprawdę czyni przestrzeń powietrzną bardziej niebezpieczną, a nie bezpieczniejszą?" - dodał.

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ustala globalne standardy bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, a Rada odgrywa w tym procesie kluczową rolę.

ICAO jest jedną z agencji ONZ liczącą 193 państwa członkowskie. Została powołana na podstawie przyjętej w grudniu 1944 roku i obowiązującej od 1947 roku Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: mjz/ToL

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Rosja samoloty Lotnictwo Transport Organizacja Narodów Zjednoczonych
