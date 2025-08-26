Logo strona główna
Świat

Główny prokurator ma stanąć na czele Sądu Najwyższego. Media: tego nie było nawet za Stalina

Igor Krasnow
Dzień Prokuratury w Rosji z udziałem Igora Krasnowa. Nagranie z 2023 roku
Źródło: Prokuratura Generalna Rosji
Igor Krasnow, prokurator generalny Rosji, został jedynym kandydatem na przewodniczącego Sądu Najwyższego. Niezależne rosyjskojęzyczne media zwracają uwagę, że nawet w czasach stalinowskich nie było takiego przypadku, aby główny prokurator kraju został głównym sędzią.
Kluczowe fakty:
  • Igor Krasnow został jedynym kandydatem na urząd przewodniczącego Sądu Najwyższego.
  • W przeszłości jako śledczy zajmował się sprawami karnymi szczególnej wagi.
  • Jako prokurator generalny Krasnow został objęty sankcjami szeregu państw zachodnich, które oskarżyły go o łamanie praw człowieka i tłumienie wolności pokojowych zgromadzeń w Rosji.

Prokurator generalny Igor Krasnow, jeden z kluczowych urzędników kremlowskiej machiny represyjnej, zostanie prezesem rosyjskiego Sądu Najwyższego - poinformował niezależny rosyjskojęzyczny portal Moscow Times.

49-letni Krasnow złożył wniosek o ten urząd w poniedziałek. Wcześniej na czele Sądu Najwyższego stała 71-letnia Irina Podnosowa, która zmarła w lipcu tego roku. Podnosowa w przeszłości studiowała prawo na uniwersytecie w Leningradzie. Studentem prawa był wówczas także Władimir Putin.

Igor Krasnow
Igor Krasnow
Źródło: PAP/EPA/ALEXEI NIKOLSKY

Zasłużony tytuł od Putina

Krasnow jest jedynym kandydatem na urząd przewodniczącego Sądu Najwyższego - podała propagandowa agencja TASS.

Prokurator generalny, jak pisze portal rosyjskiej sekcji rozgłośni Deutsche Welle, nigdy nie był sędzią. Tuż przed upływem terminu składania wniosków do Sądu Najwyższego, Putin nadał mu tytuł "zasłużonego prawnika Federacji Rosyjskiej".

Wyższa izba rosyjskiego parlamentu, Rada Federacji, ma rozpatrzyć kandydaturę Krasnowa na nowy urząd na posiedzeniu plenarnym we wrześniu.

Śledczy do spraw szczególnej wagi

Krasnow w przeszłości - jako śledczy - zajmował się sprawami karnymi szczególnej wagi. Prowadził kilka głośnych dochodzeń, w tym w sprawie zastrzelenia w centrum Moskwy prawnika Stanisława Markiełowa i dziennikarki "Nowej Gaziety" Anastazji Baburowej.

W 2015 roku Krasnow kierował grupą dochodzeniową badającą sprawę zamachu na byłego wicepremiera Rosji Borysa Niemcowa, jednego z liderów opozycji antykremlowskiej.

Najnowsze

Krasnow został prokuratorem generalnym w styczniu 2020 roku. Jego kandydaturę na ten urząd zaproponował Putin. Nazwisko Krasnowa znalazło się na liście sankcyjnej państw zachodnich, które oskarżyły go o łamanie praw człowieka i tłumienie wolności pokojowych zgromadzeń w Rosji. Dotyczyło to między innymi aresztowania znanego krytyka Kremla Aleksieja Nawalnego na początku 2021 roku.

Jeśli nominacja Krasnowa dojdzie do skutku, będzie to pierwszy przypadek w historii współczesnej Rosji i ZSRR, gdy naczelny prokurator kraju obejmie stanowisko głównego sędziego. Za czasów Józefa Stalina na prezesów Sądu Najwyższego mianowano byłych prokuratorów, ale nigdy nie został nim prokurator generalny ZSRR - ocenił portal rosyjskiej sekcji rozgłośni Deutsche Welle.

Autorka/Autor: tas/akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALEXEI NIKOLSKY

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica