Główny prokurator ma stanąć na czele Sądu Najwyższego. Media: tego nie było nawet za Stalina

Dzień Prokuratury w Rosji z udziałem Igora Krasnowa. Nagranie z 2023 roku Źródło: Prokuratura Generalna Rosji

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Igor Krasnow został jedynym kandydatem na urząd przewodniczącego Sądu Najwyższego.

W przeszłości jako śledczy zajmował się sprawami karnymi szczególnej wagi.

Jako prokurator generalny Krasnow został objęty sankcjami szeregu państw zachodnich, które oskarżyły go o łamanie praw człowieka i tłumienie wolności pokojowych zgromadzeń w Rosji.

Prokurator generalny Igor Krasnow, jeden z kluczowych urzędników kremlowskiej machiny represyjnej, zostanie prezesem rosyjskiego Sądu Najwyższego - poinformował niezależny rosyjskojęzyczny portal Moscow Times.

49-letni Krasnow złożył wniosek o ten urząd w poniedziałek. Wcześniej na czele Sądu Najwyższego stała 71-letnia Irina Podnosowa, która zmarła w lipcu tego roku. Podnosowa w przeszłości studiowała prawo na uniwersytecie w Leningradzie. Studentem prawa był wówczas także Władimir Putin.

Igor Krasnow Źródło: PAP/EPA/ALEXEI NIKOLSKY

Zasłużony tytuł od Putina

Krasnow jest jedynym kandydatem na urząd przewodniczącego Sądu Najwyższego - podała propagandowa agencja TASS.

Prokurator generalny, jak pisze portal rosyjskiej sekcji rozgłośni Deutsche Welle, nigdy nie był sędzią. Tuż przed upływem terminu składania wniosków do Sądu Najwyższego, Putin nadał mu tytuł "zasłużonego prawnika Federacji Rosyjskiej".

Wyższa izba rosyjskiego parlamentu, Rada Federacji, ma rozpatrzyć kandydaturę Krasnowa na nowy urząd na posiedzeniu plenarnym we wrześniu.

Śledczy do spraw szczególnej wagi

Krasnow w przeszłości - jako śledczy - zajmował się sprawami karnymi szczególnej wagi. Prowadził kilka głośnych dochodzeń, w tym w sprawie zastrzelenia w centrum Moskwy prawnika Stanisława Markiełowa i dziennikarki "Nowej Gaziety" Anastazji Baburowej.

W 2015 roku Krasnow kierował grupą dochodzeniową badającą sprawę zamachu na byłego wicepremiera Rosji Borysa Niemcowa, jednego z liderów opozycji antykremlowskiej.

Krasnow został prokuratorem generalnym w styczniu 2020 roku. Jego kandydaturę na ten urząd zaproponował Putin. Nazwisko Krasnowa znalazło się na liście sankcyjnej państw zachodnich, które oskarżyły go o łamanie praw człowieka i tłumienie wolności pokojowych zgromadzeń w Rosji. Dotyczyło to między innymi aresztowania znanego krytyka Kremla Aleksieja Nawalnego na początku 2021 roku.

Jeśli nominacja Krasnowa dojdzie do skutku, będzie to pierwszy przypadek w historii współczesnej Rosji i ZSRR, gdy naczelny prokurator kraju obejmie stanowisko głównego sędziego. Za czasów Józefa Stalina na prezesów Sądu Najwyższego mianowano byłych prokuratorów, ale nigdy nie został nim prokurator generalny ZSRR - ocenił portal rosyjskiej sekcji rozgłośni Deutsche Welle.

OGLĄDAJ: "Pokój z Rosją? To iluzja"