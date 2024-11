"Wykonywał dla Prigożyna specjalne zadania". Utonął w jeziorze

Rosyjskie media podały w niedzielę, powołując się na komunikat regionalnego wydziału ministerstwa do spraw sytuacji nadzwyczajnych, że w tym dniu na jeziorze Siegoziero znaleziono ciało 37-letniego Andrieja Tkaczenki, oficera i uczestnika wojny w Ukrainie .

Jak podał portal Daily Karelia, Tkaczenko, który mieszkał na stałe w obwodzie leningradzkim, przyjechał do Karelii wraz z ośmioletnim synem na zaproszenie swojego przyjaciela, Dmitrija.

Syn zdołał dopłynąć do wyspy

28 października Tkaczenko wraz z Dmitrijem i synem wybrali się na ryby. Wsiedli na wynajętą łódź i wypłynęli na jezioro Siegoziero. W pewnym momencie rozpętała się burza i łódź się wywróciła. Do brzegu pozostało ok. 400 metrów. Syn Tkaczenki zdołał dopłynąć do najbliższej wyspy, ale obaj mężczyźni utonęli - relacjonował portal Daily Karelia.