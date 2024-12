Trump we wpisie o Syrii i zabitych w Ukrainie Rosjanach

Ministrowie spraw zagranicznych Rosji, Iranu i Turcji, głównego zwolennika rebeliantów, na spotkaniu w Dausze nie uzgodnili żadnych konkretnych kroków mogących przybliżyć zakończenie wojny w Syrii - poinformował Reuters. Natomiast Donald Trump, prezydent elekt USA, stwierdził, że Rosja jest obecnie zmuszona do wycofania z Syrii i ocenił, że "może to być najlepsza rzecz, jaka mogła im się przydarzyć".

Rosja, Iran i Turcja są od 2017 roku gwarantami w tzw. procesie astańskim powołanym w celu zakończenia toczącej się od 2011 roku wojny domowej w Syrii. W Dausze spotkali się w sobotę na marginesie Forum Dauha, międzynarodowej konferencji odbywającej się co roku w Katarze

W przemówieniu na Forum Dauha premier Kataru Mohammed bin Abdulrahman Al Thani oskarżył prezydenta Syrii o to, że nie "wykorzystał okazji do dialogu i przywrócenia zaufania swego narodu".

Erdogan: w Syrii panuje teraz nowa rzeczywistość

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oświadczył w sobotę, że "życzy sobie", aby Syria "znalazła pokój, o którym marzyła od trzynastu lat". I dodał: - W Syrii panuje teraz nowa rzeczywistość, polityczna i dyplomatyczna. A Syria należy do Syryjczyków ze wszystkimi jej elementami etnicznymi, wyznaniowymi i religijnymi - powiedział.

Sytuacja "zmienia się z godziny na godzinę"

Na potrzebę transformacji politycznej w Syrii zwrócił uwagę w Dausze wysłannik ONZ ds. Syrii Geir Pedersen. Zaproponował przeprowadzenie na ten temat specjalnej konferencji. Pedersen spotkał się w Dausze z przedstawicielami USA i innymi zachodnimi wysłannikami do stolicy Kataru.

Trump: wypchnięcie Rosjan z Syrii może wyjść im na dobre

Do międzynarodowej sytuacji związanej z wojną domową w Syrii odniósł się w mediach społecznościowych prezydent elekt USA Donald Trump.

"Bojownicy opozycji w Syrii, w bezprecedensowym ruchu, całkowicie przejęli wiele miast, w wysoce skoordynowanej ofensywie, i są teraz na obrzeżach Damaszku, najwyraźniej przygotowując się do wykonania bardzo dużego ruchu w celu pokonania Asada. Rosja, ponieważ jest tak uwikłana w Ukrainę i ze stratą tam ponad 600 000 żołnierzy, wydaje się niezdolna do zatrzymania tego dosłownego marszu przez Syrię, kraj, który chroniła przez lata" - napisał na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Zrobił to, nim agencje informacyjne przekazały kilka godzin później, że Asad uciekł z kraju i - jak donosi armia - jego rządy upadł po 24 latach.

Jak dodał, Rosja jest obecnie zmuszona do wycofania z Syrii, lecz ocenił, że "może to być najlepsza rzecz, jaka mogła im się przydarzyć".

"Rosja nigdy nie miała z Syrii wielkich korzyści, poza sprawieniem, by Obama wyszedł na głupka" - ocenił prezydent elekt, odnosząc się do decyzji byłego prezydenta Baracka Obamy, by w 2013 roku wbrew swoim wcześniejszym groźbom zrezygnować z interwencji wojskowej po użyciu przez reżim Baszara al-Asada broni chemicznej.