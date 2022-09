"Foreign Policy": W Rosji coraz silniejsi są przeciwni Putinowi nacjonaliści. Wzywają do eskalacji wojny w Ukrainie

Według niego taka narracja niebezpiecznie przypomina powstałą po I wojnie światowej w Niemczech teorię spiskową o "ciosie w plecy", która tłumaczyła wojenną porażkę działaniem "nikczemnych wrogów wewnętrznych", w tym Żydów. To z kolei stało się integralną częścią nazistowskiej propagandy, która doprowadziła ten ruch do władzy. Dlatego rosnąca siła rosyjskich ekstremistów źle wróży przyszłości powojennej i poputinowskiej Rosji - konkluduje dziennikarz.

Kowalow zaznacza, że opisywany przez niego ruch to rozdrobniona, luźna koalicja różnych grup i środowisk, aktywnych głównie w sieci. Składa się m.in. z prawicowych nacjonalistów, wojowniczych ekstremistów, weteranów prowadzonej od 2014 r. agresji na ukraiński Donbas , najemników grupy Wagnera, ale również blogerów i reporterów wojennych przekazujących informacje z Ukrainy, pracowników państwowych mediów czy żołnierzy. Przed wojną niektóre z tych grup promowały różne prawicowe i nacjonalistyczne idee, takie jak odbudowa ZSRR i podporządkowanie mu Europy Wschodniej czy budowa "Rosji tylko dla Rosjan".

Hipnoza, zombirowanie i bezwolnictwo. Co Rosjanie mają w głowach

"Postulaty tego ruchu można sprowadzić do tego: chcą więcej zbrodni wojennych, żadnej litości, wyrzutów sumienia, nawet pozorów troski o ofiary cywilne, aż do całkowitego ujarzmienia Ukrainy i wymazania na zawsze samej idei ukraińskości" - pisze autor. Uzupełnia, że po ostatnich rosyjskich niepowodzeniach wokół Charkowa pojawiło się też wiele żądań użycia broni jądrowej.

Kolejna fala rosyjskich neonazistów będzie hybrydą nacjonalizmu, mrocznego tradycjonalizmu i prawosławia albo słowiańskiego neopogaństwa - w zasadzie to wszystko jedno, bo dojdą do niej dowolne elementy. Wegetarianizm czy przymusowe spożywanie mięsa albo ezoteryczny hitleryzm.

"Poziom nienawiści i szyderstwa wobec wszystkiego co ukraińskie jest trudny do przekazania" - podkreśla dziennikarz. Według Kowalowa hasła tego ruchu można opisać nie tylko jako otwarte nawoływanie do ludobójstwa, ale - w niektórych przypadkach - jako głosy jawnie faszystowskie lub neonazistowskie.