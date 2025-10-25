"Zęby smoka" na moście "Przyjaźń" Źródło: Shutterstock

Kluczowe fakty: Mniejszość rosyjska stanowi nawet 25 procent ludności Estonii. Już wcześniej dochodziło do starć, kiedy władze usuwały lub przenosiły pomniki przypominające o radzieckiej przeszłości.

Kraj, który od 2004 roku należy do NATO, dzieli z Rosją ponad 300-kilometrową granicę. Choć jest kontrolowana i funkcjonuje normalnie, to traktat graniczny między krajami nigdy nie został ratyfikowany przez Moskwę.

Po incydencie na drodze numer 178 władze Estonii zastanawiają się, jak uniknąć kolejnych i jak chronić mieszkańców przed rosyjskimi prowokacjami. A tych może być coraz więcej.

To było piątkowe popołudnie 10 października 2025 roku. Na odcinku drogi numer 178, łączącej estońskie wsie Värska i Saatsew, pojawiło się siedmiu zamaskowanych i uzbrojonych mężczyzn. Wyglądem przypominali najemników z rosyjskiej prywatnej formacji wojskowej Grupa Wagnera. Nie przekroczyli granicy z Estonią. Najpierw poruszali się wzdłuż drogi, aby w pewnym stanąć na jej środku.

Kiedy zapytały o nich estońskie służby, oficjalna odpowiedź Rosjan brzmiała, że były to "rutynowe działania". Według nagrań publikowanych w mediach społecznościowych, uzbrojeni mężczyźni nie robili nic. Stali w grupie, rozmawiali, rozglądali się.