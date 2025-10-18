Wielka eksplozja w Rosji. Zabici

Tragedia miała miejsce w piątek późnym wieczorem w fabryce firmy Awangard w mieście Sterlitamak w Baszkortostanie w południowo-zachodniej części kraju.
Przyczyną, według dyrekcji przedsiębiorstwa, był wypadek w jednej z hal produkcyjnych. Jak podaje Reuters, budynek został poważnie uszkodzony.
Fabryka Awangard zajmuje się produkcją materiałów wybuchowych używanych do prac przy odwiertach naftowych i gazowych oraz utylizacją materiałów wybuchowych.
