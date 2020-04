Więcej dni wolnych i utrzymany obowiązek "samoizolacji". Władze Rosji "nie widzą przełomu"

W walce z koronawirusem w Rosji nie ma przełomu, dlatego prezydent Władimir Putin zdecydował o wydłużeniu dni wolnych do 30 kwietnia. W Moskwie, gdzie liczba zakażonych jest najwyższa, do 1 maja będzie obowiązywał nakaz "samoizolacji" dla mieszkańców.

W Rosji zarejestrowano do piątkowego przedpołudnia 4149 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 34 osoby.

W czwartkowym przemówieniu telewizyjnym prezydent Władimir Putin przyznał, że "zagrożenie koronawirusem ciągle istnieje, a szczyt epidemii, zarówno na całym świecie, jak i w Rosji, jeszcze nie nastąpił", dlatego zdecydował o wydłużeniu dni wolnych do 30 kwietnia, podpisując w tej sprawie stosowny dekret. Obiecał, że władze "zadbają o utrzymanie dochodów Rosjan".

Nakaz "samoizolacji" do 1 maja

W 13-milionowej Moskwie obowiązuje nakaz "samoizolacji" dla mieszkańców, którzy nie pracują i nie muszą korzystać z pilnej pomocy lekarskiej. Mogą oni jedynie zrobić zakupy w najbliższym sklepie spożywczym lub wykupić leki w aptece. Dozwolone jest także wyjście z domu, by wyrzucić śmieci czy wyprowadzić psa na spacer, nie dalej jednak niż sto metrów od miejsca zamieszkania.

Mer Siergiej Sobianin wprowadził te ograniczenia pod koniec marca. Miały obowiązywać do 5 kwietnia. W czwartek Sobianin zdecydował, że restrykcje będą obowiązywały do 1 maja. Jednocześnie zdementował doniesienia mediów o wprowadzeniu przepustek uprawniających do poruszania się po mieście.