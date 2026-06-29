Były postrachem. Rosji kończą się cenne bombowce Tu-22M3

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Naddźwiękowe i potężnie uzbrojone bombowce dalekiego zasięgu Tu-22M3 przez lata budziły obawy USA. Miały polować na amerykańskie lotniskowce i inne kluczowe cele, mogły też niepostrzeżenie zbliżyć się do Ameryki Północnej z głowicami atomowymi na pokładzie. Ale Władimir Putin zmienił ich przeznaczenie.

Teraz w Ukrainie są nazywane "latającymi terrorystami" lub "ludożercami". Ukraińskie wojsko robi wszystko, by Rosjanie mieli ich jak najmniej. I Moskwie kończą się jej cenne bombowce.