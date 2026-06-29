Były postrachem. Rosji kończą się cenne bombowce Tu-22M3

W czasach zimnej wojny były tajemniczą bronią, która miała szachować NATO. Od pięciu lat terroryzują Ukrainę, atakując jej miasta. Ale wojna sprawiła, że z potężnej floty bombowców Tu-22M3 zostały resztki. I Moskwa nie ma jak ich uzupełnić.Artykuł dostępny w subskrypcji
Naddźwiękowe i potężnie uzbrojone bombowce dalekiego zasięgu Tu-22M3 przez lata budziły obawy USA. Miały polować na amerykańskie lotniskowce i inne kluczowe cele, mogły też niepostrzeżenie zbliżyć się do Ameryki Północnej z głowicami atomowymi na pokładzie. Ale Władimir Putin zmienił ich przeznaczenie.
Teraz w Ukrainie są nazywane "latającymi terrorystami" lub "ludożercami". Ukraińskie wojsko robi wszystko, by Rosjanie mieli ich jak najmniej. I Moskwie kończą się jej cenne bombowce.
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Z tego artykułu dowiesz się:
Czym są rosyjskie bombowce strategiczne Tu-22M3?
Jak często siły rosyjskie używają ich do ataków na Ukrainę?
Ile takich samolotów ma armia rosyjska?