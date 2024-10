Pozew przeciwko Romanowi Polańskiemu oddalony

Pierwotnie sprawę miał rozpatrzyć sąd cywilny w Los Angeles. Początek procesu zaplanowano na sierpień przyszłego roku. W treści pozwu Polański został oskarżony o napaść na niewymienioną w dokumentach z imienia i nazwiska kobietę. Do zdarzenia miało dojść w 1973 roku, gdy miała ona 16 lat. Pozew oskarżał reżysera o podanie nieletniej tequili, przewiezienie jej do swojego domu i przemoc seksualną.

Od 1978 roku Roman Polański pozostaje ścigany przez amerykański wymiar sprawiedliwości. Reżyser zbiegł z USA w przeddzień wydania wyroku w sprawie napaści na Samantę Gailey (obecnie Geimer), do seksualnego wykorzystania której się przyznał w ramach ugody. Ucieczkę tłumaczył on później obawą o nieuczciwe traktowanie podczas procesu. W późniejszych latach o molestowanie oskarżyło go jeszcze kilka innych kobiet. Reżyser zaprzeczył wszystkim zarzutom. W maju sąd w Paryżu uniewinnił go od zarzutu zniesławienia kobiety, której oskarżenia nazwał on "ohydnym kłamstwem".