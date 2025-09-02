Fico podziękował Putinowi

Fico spotkał się z Putinem w Pekinie Źródło: Reuters

- Chciałbym podziękować za bezpieczne i regularne dostawy gazu, które otrzymujemy za pośrednictwem TurkStream - powiedział Fico Putinowi podczas spotkania w Chinach. Jak sprecyzował, dostawy są bliskie poziomu czterech miliardów metrów sześciennych. Gazociąg ten dostarcza surowiec z Rosji przez Morze Czarne do europejskiej części Turcji, a potem dalej do Unii Europejskiej.

Słowacki premier, cytowany przez rosyjskie media, poinformował, że zamierza wyrazić protest w związku z ukraińskimi atakami na rurociągi. Podkreślił, że Słowacja "bardzo ostro reaguje" na te działania.

- Bardzo cenimy niezależną politykę zagraniczną, którą prowadzi pan wraz ze swoim zespołem i rządem - powiedział Putin swojemu rozmówcy.

Robert Fico i Władimir Putin w Pekinie Źródło: PAP/EPA/VLADIMIR SMIRNOV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL

Fico spotka się z Zełenskim

Premier Słowacji spotka się w piątek z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, o czym sam poinformował wcześniej w internecie.

- Powstaje nowy porządek świata, nowe zasady wielobiegunowego świata, nowa równowaga sił, co ma ogromne znaczenie dla stabilności międzynarodowej - powiedział w nagraniu opublikowanym na platformach społecznościowych. - Udział w tych rozmowach oznacza popieranie dialogu, a nie zachowywanie się jak urażone dziecko. Tak właśnie postępuje Unia Europejska i jej przedstawiciele - stwierdził Fico, który jest jedynym przywódcą państwa UE na uroczystościach w Pekinie.

Putin podczas rozmowy ze słowackim premierem twierdził, że Moskwa "nigdy" nie sprzeciwiała się członkostwu Ukrainy w UE. - Co do NATO, to inna sprawa, chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa Rosji - zaznaczył. Według niego, kraje zachodnie i NATO próbują "wchłonąć całą postradziecką przestrzeń".

Rosyjski lider powiedział, że podczas szczytu z prezydentem USA Donaldem Trumpem 15 sierpnia na Alasce rozmawiali o bezpieczeństwie Ukrainy. - Istnieją możliwości zapewnienia bezpieczeństwa Ukrainy w przypadku zakończenia konfliktu - powiedział Putin. - Wydaje mi się, że istnieje szansa na osiągnięcie konsensusu w tej sprawie - dodał.

Defilada wojskowa w Pekinie

Obok Xi na placu Tiananmen 3 września staną liderzy 26 państw - oprócz Putina, przywódcy Korei Północnej Kima Dzong Una i Ficy pojawi się także prezydent Serbii Aleksandar Vucić.

Defilada wojskowa z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Azji (według Pekinu - zwycięstwa w Chińskiej Wojnie Ludowej przeciwko japońskiej agresji i w kontekście Światowej Wojny Antyfaszystowskiej) rozpocznie się o godzinie 9 czasu miejscowego (godzina 3 w Polsce). W 70-minutowym pokazie ChRL zaprezentuje najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, w tym systemy rakietowe i drony.

