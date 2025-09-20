Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Reuters: giganci Big Tech wezwali pracowników do pozostania w USA lub natychmiastowego powrotu

Android i Chrome pozostaną w rękach Google
Donald Trump przyleciał do Londynu
Źródło: TVN24/Reuters
Koszt 100 tysięcy dolarów za wystawienie wniosku wizowego H-1B dla specjalisty z zagranicy ma dotyczyć tylko nowych pracowników - przekazał w sobotę Biały Dom. Nim jednak nadeszły te istotne wyjaśnienia, na decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa o 100-krotnym podniesieniu opłaty zareagowały błyskawicznie wielkie firmy technologiczne, w tym Microsoft, Amazon i Alphabet. Jak pisze Reuters, w liście do pracowników właściciel Google'a zalecił posiadaczom tego dokumentu natychmiastowy powrót do USA, a tym, którzy są w kraju - nie opuszczanie go.

Jak pisze agencja Reuters, która widziała treść listu rozesłanego do pracowników technologicznego giganta, Alphabet zaleca powrót do USA wszystkim zagranicznym pracownikom przed 21 września, a więc niedzielą.

To właśnie tego dnia w życie wejdzie podpisane przez Trumpa memorandum, wprowadzające coroczną opłatę (obowiązkową przez sześć lat) w wysokości 100 tysięcy dolarów za wnioski wizowe H-1B dla wykwalifikowanych pracowników z zagranicy, na których firmom Big Tech bardzo zależy. Tyle ma kosztować firmy jej wydanie, jeżeli ubiegający się o taką wizę pracownik z zagranicy zechce od niedzieli wjechać do USA.

Do tej pory wizy H-1B wiązały się z różnymi opłatami administracyjnymi, których łączna kwota wynosiła jednak tylko około 1500 dolarów.

Biały Dom przekazał w sobotę po południu, że kwotę 100 tysięcy dolarów za wspomnianą wizę firmy będą musiały uiścić wyłącznie w przypadku osób, które będą miały ją wydawaną po raz pierwszy. Dotychczasowi posiadacze dokumentu - jak zapewniono - są bezpieczni.

Nim jednak do takiego wyjaśnienia sytuacji doszło, spółka Alphabet zdecydowała o wysłaniu ostrzeżenia do tysięcy swoich pracowników.

Jak pisze agencja, w wiadomości jej pracownicy przeczytali, że "według pierwszej rady, jaką otrzymaliśmy (jako spółka - red.), ponowny wjazd do kraju będzie wymagał uiszczenia obowiązkowej wpłaty 100 tysięcy dolarów, co może spowodować duże opóźnienia albo wstrzymanie w powrocie do USA".

Reuters zaznacza, że widział też wiadomości mailowe wysłane wcześniej do pracowników przez innych gigantów technologicznych - Microsoft i Amazona, i że również oni wydali dla części swoich pracowników zalecenia w tej sytuacji.

Donald Trump w Białym Domu
Donald Trump w Białym Domu
Źródło: PAP/EPA/Aaron Schwartz / POOL

Agencja pisze o pojawiających się w chińskiej aplikacji Rednote relacjach z ostatniej doby i opowieściach o nagłych powrotach do USA ludzi, którzy wylecieli za granicę, po czym - po informacji o podpisaniu przez prezydenta Trumpa memorandum o wprowadzeniu 100-tysięcznej kwoty za wniosek wizowy - szukali w pośpiechu powrotnych rejsów za ocean, by móc wrócić do USA przed niedzielą.

Czytaj też: Żarty się skończyły. Donald Trump kontra śmiech >>>

Biały Dom - informując w piątek o podpisie Trumpa w sprawie wiz dla specjalistów z innych krajów - przekazał, że chodzi o dbanie o amerykańskiego pracownika.

- Nigdy więcej te firmy Big Tech lub inne duże firmy nie będą szkolić zagranicznych pracowników. Będą musiały zapłacić państwu 100 tysięcy dolarów, a potem do tego płacić pracownikom, więc to nieekonomiczne. Jeśli mają kogoś szkolić, będą szkolić niedawnych absolwentów naszych świetnych uniwersytetów - przekazał wówczas sekretarz handlu Howard Lutnick.

Piątkowa wiadomość "wywołała niepokój wśród pracowników wielu sektorów korporacyjnej Ameryki" - komentuje sytuację Reuters i podkreśla, że najbardziej mogą ucierpieć w tej sytuacji obywatele Indii.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Adam Sobolewski, Monika Winiarska

Źródło: Reuters, tvn24.pl, BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpGospodarka USATechnologiaAmazonGoogleAlphabetMicrosoftIndie
Czytaj także:
Karol Nawrocki
"Należałoby przeczytać". Ministra reaguje na decyzję pary prezydenckiej
Polska
imageTitle
Hit w ekstraklasie bez zwycięzcy
EUROSPORT
imageTitle
Efektowny triumf Kobayashiego w Predazzo. Zniszczoł rozbudził nadzieję
EUROSPORT
imageTitle
Norweżka najlepsza w Predazzo. Trzy Polki z punktami
EUROSPORT
Jelenia Góra, lato
Ponad 33 stopnie. To polskie miasto było w sobotę najgorętsze
METEO
imageTitle
Kolega z zespołu może sprawić Majce pożegnalny prezent
EUROSPORT
Sesja Rady Warszawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą
Nocna prohibicja w stolicy. "Absolutny szok" na sesji Rady Warszawy. Posłanka: czasem trzeba zrobić krok wstecz
Polska
imageTitle
Nagroda za udany EuroBasket. Reprezentant Polski dołączył do potentata
EUROSPORT
Antarktyda
Odkryli dziesiątki jezior pod Antarktydą
METEO
imageTitle
Imponujący bilans. Bayern półkę wyżej od niemieckich rywali
EUROSPORT
imageTitle
Czterokrotny mistrz świata pokonany. Mucha też zrobiła swoje
EUROSPORT
Ulewa, deszcz, intensywne opady, burze
Nie tylko upał. Tu aura może być groźna
METEO
imageTitle
Pięć meczów, pięć zwycięstw. Real Madryt wciąż perfekcyjny w lidze
EUROSPORT
Haga. Spalony radiowóz podczas demonstracji przeciwko polityce azylowej
Antyimigrancka demonstracja zmieniła się w zamieszki
Świat
imageTitle
Polacy pełni optymizmu. "Do ćwierćfinału przystąpimy z dobrą energią"
EUROSPORT
Protestujący na bramie prowadzącej do kompleksu rządowego (Katmandu, Nepal, 9 września 2025)
Podpalenia, "polityczne przebudzenie" pokolenia Z i upadek rządu w 48 godzin
Świat
Pogodna noc, lato, biwakowanie
Nocą lokalnie powieje silny wiatr
METEO
imageTitle
Rajd przez pół boiska w jednym bucie. Walczył do samego końca
EUROSPORT
imageTitle
Masa wypadków w Baku. Verstappen wygrał chaotyczne kwalifikacje
Najnowsze
Nowy prezydent. Stary spór
Sikorski i Nawrocki osobno do USA. MSZ: do tej pory istniała elegancka tradycja
Polska
Obiekt przypominający drona znaleziono na terenie gminy Korsze w województwie warmińsko-mazurskim
Znaleziono "obiekt przypominający drona". Komunikaty policji i żandarmerii
Olsztyn
imageTitle
Wyłoniono finalistki Billie Jean King Cup
EUROSPORT
Margherita Ciarletta
Jest turystyczną atrakcją i ma już trochę dosyć
Świat
Niedźwiedzie wtargnęły do auta na Alasce
Klakson trąbił. Policja odkryła w aucie zaskakujących gości
METEO
imageTitle
Rosjanka na drodze Świątek. Kiedy i o której finał w Seulu?
EUROSPORT
imageTitle
Kobieca sztafeta 4x400 w finale. "Pobiegniemy szybciej"
EUROSPORT
imageTitle
Specjalne środki bezpieczeństwa na MŚ. Władze chcą uniknąć kolejnej tragedii
EUROSPORT
imageTitle
Imponujący sukces Kenijki na MŚ. Powtórzyła wyczyn z igrzysk
EUROSPORT
Kierowca próbuje uratować auto przed lawiną błotną w Oak Glen w Kalifornii
Chciał ocalić auto przed pędzącymi masami błota. Nagranie
METEO
imageTitle
Piast bez przełamania w Radomiu. Siódmy mecz bez zwycięstwa
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica