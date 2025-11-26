Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Napisali o formie Donalda Trumpa. W odpowiedzi obraził dziennikarkę

Donald Trump
Trump przeszedł rutynową kontrolę zdrowia. Jego lekarz sporządził notatkę z wizyty
Źródło: White House
Dziennikarze "New York Times" przeprowadzili analizę, z której wynika, że Donald Trump wykazuje oznaki zmęczenia i starzenia się. Prezydent zaprzeczył, jakoby "tracił energię". Przy okazji jedną z autorek artykułu nazwał "brzydką zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz".

"Oblechy z upadającego 'New York Timesa' znów robią swoje (...). Rozstrzygnąłem 8 wojen, osiągnąłem 48 nowych rekordów giełdowych, nasza gospodarka ma się świetnie, a nasz kraj jest PONOWNIE SZANOWANY na całym świecie, szanowany jak nigdy dotąd (...). Wymaga to mnóstwa pracy i energii, a nigdy w życiu nie pracowałem tak ciężko (pisownia oryginalna - red.)" - napisał Trump w porannym wpisie na jego portalu Truth Social. "Mimo to radykalni lewicowi szaleńcy w rozpadającym się wkrótce 'New York Timesie' zaatakowali mnie, twierdząc, że może tracę energię, mimo że fakty wskazują na coś wręcz przeciwnego"- dodał.

Prezydent nazwał nowojorski dziennik "tanią szmatą" i "wrogiem ludu", a jego dziennikarkę Katie Rogers "brzydką zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz".

Wpis Donalda Trumpa o analizie "NYT" na temat jego zdrowia
Wpis Donalda Trumpa o analizie "NYT" na temat jego zdrowia
Źródło: truthsocial.com/@realDonaldTrump

"Nadejdzie dzień, kiedy zabraknie mi energii, zdarza się to każdemu, ale po IDEALNYM BADANIU FIZYCZNYM I KOMPLEKSOWYM TEŚCIE FUNKCJI POZNAWCZYCH (który zdałem celująco), KTÓRE NIEDAWNO PRZEPROWADZONO, to na pewno nie jest teraz!" - zaznaczył prezydent.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Biały Dom broni słów Trumpa o "śwince"

Biały Dom broni słów Trumpa o "śwince"

Trump do dziennikarki: cicho, świnko. Rzeczniczka tłumaczy: dlatego go wybrali

Trump do dziennikarki: cicho, świnko. Rzeczniczka tłumaczy: dlatego go wybrali

"NYT" o oznakach zmęczenia Trumpa

Trump zareagował w ten sposób na środowy artykuł na czołówce dziennika, mówiący o "mierzeniu się Trumpa z realiami starzenia się" i analizujący publiczną aktywność prezydenta. Jak odnotował "NYT", publiczne harmonogramy pracy prezydenta wskazują na dni pracy krótsze średnio o 1,5 godziny, mniejszą o 39 proc. liczbę publicznych wystąpień i mniejszą liczbę podróży po kraju niż w jego pierwszej kadencji. W tekście wskazano jednocześnie, że Trump złożył więcej zagranicznych wizyt niż w analogicznym okresie.

Dziennik przypomniał też widoczne oznaki zmęczenia Trumpa - jak przysypianie podczas jednego z wydarzeń w Gabinecie Owalnym - oraz niewyjaśnione sygnały na temat potencjalnych problemów zdrowotnych, jak siniaki na rękach. "NYT" zwrócił też uwagę, że dopiero tygodnie po przeprowadzonym ostatnim październikowym badaniu w szpitalu wojskowym Walter Reed wyszło na jaw, że Trump był badany rezonansem magnetycznym. Nie podano dotąd przyczyny badania.

Siniak na prawej dłoni Donalda Trumpa
Siniak na prawej dłoni Donalda Trumpa
Źródło: Chip Somodevilla/Getty Images

Sam prezydent, odpowiadając na pytania o to, stwierdził, że nie ma pojęcia, co zostało zbadane. - Ale cokolwiek badali, zrobili to dobrze i powiedzieli, że miałem najlepsze wyniki, jakie kiedykolwiek widzieli - zaznaczył Trump.

Siniak na dłoni Trumpa. Rzecznika o powodach urazu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Siniak na dłoni Trumpa. Rzecznika o powodach urazu

Jak odżywia się prezydent USA

Jak doniósł "NYT", mimo danych wskazujących na utratę wagi w porównaniu z pierwszą kadencją (według Białego Domu waży obecnie 101 kg, o 8 kg mniej niż w 2019 r.) Trump nadal regularnie odżywia się jedzeniem z sieci fast food i nie ćwiczy - "po części dlatego, że od dawna wyznaje teorię, że ludzie rodzą się z ograniczoną ilością energii i że energiczna aktywność może wyczerpać te rezerwy, jak w baterii".

"NYT" napisali też, że Trump coraz częściej wspomina o życiu po śmierci, poruszając ten temat już sześciokrotnie podczas rozmów z dziennikarzami. Podczas jednej z rozmów na pokładzie Air Force One w październiku Trump żartował, że nie ma szans pójść do nieba. - Nie sądzę, żeby cokolwiek mogło mnie zaprowadzić do nieba. Chyba nie jestem przeznaczony niebu - powiedział.

To kolejny raz w ostatnich tygodniach, gdy Donald Trump obraża dziennikarkę. Niedawno prezydent USA na pokładzie Air Force One odpowiadał na pytania dziennikarzy między innymi w sprawie przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. Gdy reporterka serwisu Bloomberg News zadała dodatkowe pytanie na ten temat, odpowiedział: "Cicho. Cicho, świnko"

OGLĄDAJ: Dlaczego wszyscy mówią o sali balowej Donalda Trumpa
Biały Dom

Dlaczego wszyscy mówią o sali balowej Donalda Trumpa

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/ft

Źródło: PAP, "New York Times"

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JUSTIN LANE

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpUSAMediaZdrowie
Czytaj także:
imageTitle
Podwójny sukces reprezentacji Polski w curlingu
EUROSPORT
Falcon 9 przed startem misji
Start Falcona 9 przełożony. Na pokładzie polskie satelity wojskowe
METEO
Mężczyzna wjechał do rowu
Pościg za skradzionym autem. Uszkodzony radiowóz, ranny policjant. Padły strzały
WARSZAWA
Rachel Reeves
Ministra chce wyższych podatków. "Mój wybór"
BIZNES
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Rośnie liczba ofiar wielkiego pożaru. Zaginionych jest kilkaset osób
Świat
imageTitle
FBI prosi o pomoc. 15 milionów nagrody za informację o olimpijczyku
EUROSPORT
Donald Trump, Dan Driscoll i Pete Hegseth
To "era wysłanników". Jak biznesmen i "facet od dronów" zastąpili dyplomatów
Świat
Tragiczny pożar w Krosnej
Trzej mężczyźni opuścili płonący dom, kobieta zginęła. Jest śledztwo
Kraków
Grad w południowej Brazylii
Stan wyjątkowy po gradobiciu. Ponad 260 rannych
METEO
Krzysztof Kwiatkowski
Kwiatkowski zawieszony w klubie KO. "Na własną prośbę"
Polska
imageTitle
Polska kobiecym boksem stoi. Biało-Czerwone z workiem medali
EUROSPORT
Policja wyjaśnia sprawę ataku na Nowym Świecie
Zginął w bramie od ciosów nożem. Biegły: ciężko jest mówić o szansach na przeżycie
WARSZAWA
Senator USA Jim Justice
Stracił fortunę, unikał fiskusa przez 16 lat. Senator ma zapłacić miliony
BIZNES
Stoch po prologu w Vikersund
Stoch: nie będę się nad sobą pastwił
EUROSPORT
Waldemar Buda podczas "Igrzysk Wolności"
Wniosek o zawieszenie Budy? Rzecznik PiS komentuje 
Polska
Wilno
Samolot LOT ześlizgnął się z pasa. Jest nagranie
Świat
Szymon Hołownia w Etiopii
Tyle kosztowała wizyta Hołowni w Etiopii. Mamy odpowiedź z Sejmu
Polska
jesien lisc pogoda pochmurno shutterstock_2700537435_1
Idzie duża zmiana pogody
METEO
Moskwa, Rosja
Wybierają wakacje w Rosji. Znaczny wzrost rezerwacji 
Świat
imageTitle
Wybrany stadion na mecz z Albanią w barażach do mundialu
EUROSPORT
Oszust z portalu randkowego w rękach policji
Wyłudził intymne zdjęcia i zażądał pieniędzy
Trójmiasto
Gabinet Owalny - wizyta prezydenta Ukrainy, sierpień 2025
Plan Amerykanów. Na to "nie powinniśmy się zgodzić"
Świat
kobieta komputer menopauza
Pierwszy taki dokument w Polsce. "Przyszliśmy z gotowym rozwiązaniem"
Zuzanna Kuffel
Na miejscu były cztery zastępy straży pożarnej (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na budowie. Karetki zabrały trzy osoby
WARSZAWA
Do górników płyną życzenia z całej Polski
Czy będzie barbórka? "To trudne pytanie"
BIZNES
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby (zdj. ilustracyjne)
CBA w fundacji Rydzyka. Kolejny krok w sprawie Funduszu Sprawiedliwości
Polska
imageTitle
Wpadka Krafta, zwycięstwo Laniszka. Polacy po staremu
EUROSPORT
Doprowadzenie do prokuratury mężczyzny, który zaatakował z bronią w ręku dwóch policjantów
Zastrzelił dwóch policjantów, był niepoczytalny
Wrocław
imageTitle
Zaskakujące wyniki środowego konkursu na dużej skoczni w Falun
EUROSPORT
imageTitle
Jest nowy lider. Klasyfikacja generalna Pucharu Świata
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica